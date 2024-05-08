США представили международную киберстратегию

США представили международную киберстратегиюОна направлена на борьбу с Россией и Китаем
Госдепартамент США анонсировал международную стратегию в области киберпространства и цифровых технологий. Об этом на конференции по международной безопасности (RSA) в Калифорнии 7 мая по мск заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы уверены в том, что современные технологии могут быть использованы для развития и процветания, продвижения прав человека и решения глобальных вызовов. У некоторых наших соперников другие цели. Они используют цифровые технологии для слежки за своими народами, для ограничения прав человека», – сказал Блинкен.
Основная цель новой стратегии – «цифровая солидарность». В своем выступлении Блинкен отметил, что цифровая солидарность противопоставляется цифровому суверенитету. Это подразумевает организацию сотрудничества с союзниками по применению технологий для продвижения отстаиваемых ими ценностей и защиты от действий «преступных и враждебных акторов». Таковыми в документе указаны Россия, Китай, Северная Корея и Иран. Москву обвиняют в использовании кибершпионажа с целью ослабления альянсов и партнерств США и в укрытии киберпреступников. КНР же названа «самой активной» киберугрозой для частного сектора и правительства США.
В качестве одного из направлений соперничества выделено формирование норм регулирования интернета. России и Китаю приписывают попытки изменить их в свою пользу для подрыва американских интересов: цензурирование, блокировка сайтов, слежка за пользователями, сбор личных данных, дезинформация. В частности, упоминается необходимость защиты целостности избирательного процесса в мире от подобных действий. В связи с этими вызовами внимание уделяется и регулированию технологий искусственного интеллекта.
Согласно тексту документа, достижение цифровой солидарности возможно при решении нескольких задач. Например, предполагается развитие безопасных систем телекоммуникаций 5G. Подчеркивается необходимость отказа от использования продукции, произведенной компаниями, находящимися под влиянием «авторитарных режимов», при построении соответствующей инфраструктуры. США также продолжат работу по распространению союзнических обязательств (по двусторонним оборонным соглашениям) на вызовы, связанные с киберугрозами. Иначе говоря, если кибератака будет сопоставима с вооруженным нападением, то союзники будут обязаны принимать коллективные меры, предусмотренные такими договорами. Кроме того, планируется усовершенствовать систему подводных интернет-кабелей, что теоретически предполагает ограничение деятельности на этом рынке китайских компаний.
Документ предусматривает создание внутри госдепа специального фонда, в задачу которого будет входить оперативное реагирование на кибератаки, совершенные против американских союзников и партнеров, а также предоставление услуг по совершенствованию систем цифровой защиты этих стран. Как сообщает Politico, конкретно на эти нужды выделено $50 млн.
Средства на осуществление стратегии будут поступать по разным каналам: непосредственно по линии федерального бюджета и – в некоторых случаях – посредством отдельных законопроектов. То есть в формировании стратегии будет участвовать и президент, и конгресс.
Реализовывать стратегию в целом с американской стороны будет госдеп в координации с другими ведомствами. В качестве обоснования нынешней стратегии упоминаются как проекты и документы нынешней администрации, так и инициативы, предпринятые в президентство Дональда Трампа (2017–2021 гг.), который не раз настаивал на запрете китайским компаниям участвовать в европейских и американских технологических проектах, например, по развитию 5G.
Стратегия направлена не столько на стандартизацию международных норм поведения в киберпространстве, сколько на усиление сетей военно-политических союзов США, полагает младший научный сотрудник отдела военно-политических исследований ИСКРАН Ксения Барбашина. Американист подчеркнула, что даже если в январе 2025 г. в США будет другой президент, то основы новой стратегии вряд ли будут им отвергнуты. «Документ никак не противоречит стратегиям нацбезопасности как Байдена, так и Трампа», – сказала Барбашина.
Анонсированная стратегия — конкретный план действий для всех ответственных ведомств США, говорит заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Эта стратегия описывает четкие шаги и меры для укрепления кибербезопасности страны. США активно защищаются от «российских киберугроз», продолжает эксперт: в частности, там уже на государственном уровне действует запрет на использование продуктов «Лаборатории Касперского» и ряда других компаний (Positive Technologies, например), заблокирован ряд серверов и систем недоступны с российских адресов.
Этот документ можно рассматривать как знак постепенного смещения вектора развития общества в сторону замены иерархических систем управления на сетевые системы, говорит руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Игорь Бедеров. «Это подразумевает под собой смещение власти в сторону корпоратократии, то есть власти корпораций. Крупнейшим корпорациями являются IT-корпорации. Это тоже вызывает определенную беспокойство США, потому что несмотря на текущее преимущество в области современных технологий, оно может быть в одночасье утрачено», — рассуждает эксперт.
Даже несмотря на то, что на сегодняшний день на США приходится порядка 80% всех цифровых технологий, для страны существуют риски потерять лидирующее положение, отмечает он: во-первых, усиливается мощь Китая в этой области, а также возникают альтернативные центры силы, пусть даже такие условно небольшие, как Российская Федерация.
Назвать это стратегией сложно, говорит эксперт.