США представили международную киберстратегию

Госдепартамент США анонсировал международную стратегию в области киберпространства и цифровых технологий. Об этом на конференции по международной безопасности (RSA) в Калифорнии 7 мая по мск заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы уверены в том, что современные технологии могут быть использованы для развития и процветания, продвижения прав человека и решения глобальных вызовов. У некоторых наших соперников другие цели. Они используют цифровые технологии для слежки за своими народами, для ограничения прав человека», – сказал Блинкен.