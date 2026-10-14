Ван И: Китай и РФ должны укреплять сплоченность и взаимодействие в Евразии
Россия и Китай должны усиливать взаимодействие в Евразии и укреплять сплоченность на континенте. Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И на переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
«На фоне текущих глубоких изменений международного порядка нам необходимо рука об руку углублять сплоченность и взаимодействие», – заявил китайский министр (цитата по «РИА Новости»). Он также подчеркнул, что евразийский континент обладает большим пространством и множеством цивилизаций.
14 октября Лавров и Ван И провели переговоры. Глава российского МИДа подчеркнул, что экономическое сотрудничество между двумя странами развивается успешно. По его словам, за первые восемь месяцев 2026 г. товарооборот России и Китая увеличился на 25%.
12 октября Ван И заявил, что Китай готов совместно с Россией развивать взаимодействие в морской сфере, защищать взаимные законные интересы и поддерживать безопасность на море. Глава МИД КНР также отметил готовность Пекина и Москвы совместно содействовать обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и бесперебойной работе ключевых международных морских путей.