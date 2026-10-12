Китай заявил о готовности укреплять морское сотрудничество с Россией

31 августа президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке заявил, что сотрудничество между Россией и Китаем успешно развивается по всем направлениям. Российский лидер уточнил, что РФ и КНР совместно реализуют крупные проекты в энергетике, промышленности, космосе, транспорте и логистике. Путин отметил развитие взаимодействия в сфере сельского хозяйства. По его словам, рост взаимных поставок сельхозпродукции составляет 34%. Президент также напомнил, что в середине августа состоялся первый регулярный рейс китайского контейнеровоза по Северному морскому пути.