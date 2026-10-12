Китай заявил о готовности укреплять морское сотрудничество с Россией
Китай готов совместно с Россией развивать взаимодействие в морской сфере, защищать взаимные законные интересы и поддерживать безопасность на море. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с помощником президента России, председателем Морской коллегии Николаем Патрушевым в Пекине.
Глава МИД КНР также отметил готовность Пекина и Москвы совместно содействовать обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и бесперебойной работе ключевых международных морских путей.
20 августа Мурманский морской торговый порт (ММТП) принял первый контейнеровоз международной линии New Shipping Line, прибывший из Китая по Северному морскому пути. Судно доставило 502 контейнера с автокомплектующими, которые после выгрузки отправятся по железной дороге потребителям в Центральной России.
31 августа президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке заявил, что сотрудничество между Россией и Китаем успешно развивается по всем направлениям. Российский лидер уточнил, что РФ и КНР совместно реализуют крупные проекты в энергетике, промышленности, космосе, транспорте и логистике. Путин отметил развитие взаимодействия в сфере сельского хозяйства. По его словам, рост взаимных поставок сельхозпродукции составляет 34%. Президент также напомнил, что в середине августа состоялся первый регулярный рейс китайского контейнеровоза по Северному морскому пути.