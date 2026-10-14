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Лавров ожидает нового рекорда товарооборота России и Китая в 2026 году

Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что по итогам 2026 г. товарооборот между Россией и Китаем достигнет нового рекорда. Об этом он заявил, открывая встречу с главой МИД КНР Ван И.

Лавров отметил, что экономическое сотрудничество между двумя странами развивается успешно. По его словам, за первые восемь месяцев 2026 г. товарооборот России и Китая увеличился на 25%.

«И в этом году практически уже без сомнений будет побит очередной рекорд нашего торгового обмена», – подчеркнул российский министр (цитата по ТАСС).

10 сентября спецпредставитель президента РФ по связям с международным организациями Борис Титов сообщил, что товарооборот России и Китая вырос с января по август до $185 млрд, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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