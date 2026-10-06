«Петербургская биржа» прекратит публикацию ряда данных по топливу

21 сентября «Ведомости» писали, что число госзакупок бензина и дизельного топлива в России и их совокупная стоимость заметно увеличились в январе – августе 2026 г. По данным системы по работе с тендерами «Тендерплан», государственные заказчики в указанном периоде разместили 43 428 тендеров на закупку бензина и дизтоплива, что на 16% больше год к году. Общая стоимость закупок увеличилась на 30% в годовом выражении и достигла 289 млрд руб. В августе госзаказчики разместили 4486 тендеров на 23,4 млрд руб. В годовом выражении количество закупок выросло на 27%, а их стоимость – в 1,6 раза.