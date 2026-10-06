«Петербургская биржа» прекратит публикацию ряда данных по топливу
«Петербургская биржа» больше не станет публиковать ряд данных в секции «Нефтепродукты». Основанием для решения стал указ президента «Об утверждении перечня информации в сфере топливно-энергетического комплекса, доступ к которой ограничен, и порядке ее использования», следует из сообщения площадки.
Публикации отныне не подлежит ход торгов с 15-минутной задержкой информации об объеме заключенных договоров: объем (т), объем (руб), договоров (штук), а также данные об объеме заключенных договоров: объем (т), объем (руб), договоров (штук) в карточке инструмента. Публиковаться также не будут архивные сведения о планах реализации бензина и дизтоплива и ежедневные/ежемесячные бюллетени по итогам торгов в секции «Нефтепродукты», включая архивные.
Данные по этим инструментам с соблюдением режима конфиденциальности продолжат получать участники торгов через АРМ «Терминал» и пользователи информационных услуг.
29 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об ограничении доступа к информации в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Документ был принят в ответ на недружественные действия США и их союзников. Он ограничивает доступ к информации об экспорте товаров, лицах, участвующих в экспорте, в том числе продавцах и покупателях, транспорте, осуществляющем экспорт товаров, объеме и переработке произведенного продукта на российских нефтеперерабатывающих заводах, а также дате и времени операций с товарами и др.
21 сентября «Ведомости» писали, что число госзакупок бензина и дизельного топлива в России и их совокупная стоимость заметно увеличились в январе – августе 2026 г. По данным системы по работе с тендерами «Тендерплан», государственные заказчики в указанном периоде разместили 43 428 тендеров на закупку бензина и дизтоплива, что на 16% больше год к году. Общая стоимость закупок увеличилась на 30% в годовом выражении и достигла 289 млрд руб. В августе госзаказчики разместили 4486 тендеров на 23,4 млрд руб. В годовом выражении количество закупок выросло на 27%, а их стоимость – в 1,6 раза.