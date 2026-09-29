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Путин подписал указ об ограничении доступа к информации в сфере ТЭК

Анна Суслова

Президент России Владимир Путин подписал указ об ограничении доступа к информации в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый перечень информации в сфере топливно-энергетического комплекса, доступ к которой ограничен», – говорится в документе.

Указ принят в ответ на недружественные действия США и их союзников. Указ ограничивает доступ к информации об экспорте товаров, лицах, участвующих в экспорте, в том числе продавцах и покупателях, транспорте, осуществляющем экспорт товаров, объеме и переработке произведенного продукта на российских нефтеперерабатывающих заводах, а также дате и времени операций с товарами и др.

Указ вступает в силу с 28 сентября.

19 сентября президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях Линдси О. Грэма. Он позволяет ввести масштабные санкции против России и предусматривает возможность введения пошлин в размере до 100% для стран, покупающих российскую нефть и газ.

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