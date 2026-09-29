Путин подписал указ об ограничении доступа к информации в сфере ТЭК

Указ принят в ответ на недружественные действия США и их союзников. Указ ограничивает доступ к информации об экспорте товаров, лицах, участвующих в экспорте, в том числе продавцах и покупателях, транспорте, осуществляющем экспорт товаров, объеме и переработке произведенного продукта на российских нефтеперерабатывающих заводах, а также дате и времени операций с товарами и др.