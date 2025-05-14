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Россия прорабатывает прямое авиасообщение с Малайзией

Это будет способствовать расширению деловых и гуманитарных контактов, считает Путин
Ведомости

Россия и Малайзия рассматривают возможность открытия прямого авиасообщения между странами. Об этом сообщил президент Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

«Это, безусловно, будет способствовать расширению деловых и гуманитарных контактов», – отметил российский лидер, добавив, что туристический обмен между странами развивается, а малазийские курорты становятся все более востребованными среди россиян.

Встреча Путина и Ибрагима состоялась 14 мая в Кремле. В начале переговоров президент РФ подчеркнул, что Малайзия остается давним и надежным партнером России в Юго-Восточной Азии. По его словам, несмотря на незначительное снижение товарооборота в прошлом году, экономические связи между государствами остаются устойчивыми.

Путин призвал межправительственную комиссию проанализировать причины спада и принять меры для восстановления роста.

Также президент РФ отметил, что после визита в Москву премьер-министр Малайзии посетит Казань, где примет участие в форуме «Россия – Исламский мир». Путин выразил уверенность, что визит малазийского лидера будет содержательным и поспособствует дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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