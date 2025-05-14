Россия прорабатывает прямое авиасообщение с Малайзией

Россия прорабатывает прямое авиасообщение с МалайзиейЭто будет способствовать расширению деловых и гуманитарных контактов, считает Путин
Россия и Малайзия рассматривают возможность открытия прямого авиасообщения между странами. Об этом сообщил президент Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.
«Это, безусловно, будет способствовать расширению деловых и гуманитарных контактов», – отметил российский лидер, добавив, что туристический обмен между странами развивается, а малазийские курорты становятся все более востребованными среди россиян.
Встреча Путина и Ибрагима состоялась 14 мая в Кремле. В начале переговоров президент РФ подчеркнул, что Малайзия остается давним и надежным партнером России в Юго-Восточной Азии. По его словам, несмотря на незначительное снижение товарооборота в прошлом году, экономические связи между государствами остаются устойчивыми.
Путин призвал межправительственную комиссию проанализировать причины спада и принять меры для восстановления роста.
Также президент РФ отметил, что после визита в Москву премьер-министр Малайзии посетит Казань, где примет участие в форуме «Россия – Исламский мир». Путин выразил уверенность, что визит малазийского лидера будет содержательным и поспособствует дальнейшему укреплению двусторонних отношений.