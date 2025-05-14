Россия прорабатывает прямое авиасообщение с Малайзией

Встреча Путина и Ибрагима состоялась 14 мая в Кремле. В начале переговоров президент РФ подчеркнул, что Малайзия остается давним и надежным партнером России в Юго-Восточной Азии. По его словам, несмотря на незначительное снижение товарооборота в прошлом году, экономические связи между государствами остаются устойчивыми.