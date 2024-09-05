Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Малайзия работает над открытием прямого авиасообщения с Россией

Ведомости

Власти Малайзии работают над открытием прямого авиасообщения с Россией, чтобы нарастить туристический поток и дать туристам возможность познакомиться со странами друг друга. Об этом заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время пленарного заседания ВЭФ-2024.

«Для роста потока необходимо открыть прямое воздушное сообщение, мы работаем над этим», – уточнил Ибрагим.

Он отметил, что Малайзия не должна закрывать авиакомпании «Аэрофлот» прямые рейсы в страну. По словам премьера, Малайзия является страной с богатой и разнообразной культурой, прекрасными пляжами и мягким климатом. Президент России Владимир Путин поддержал эти слова и добавил, что был в Малайзии.

В июне Ибрагим сообщил о планах Малайзии начать официальный процесс вступления в БРИКС. Пока власти ждут ответа от правительства ЮАР. Премьер-министр отметил, что «плодотворно работает» с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силва «над политикой расширения».

В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в объединение вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. При этом остается неясным статус Саудовской Аравии, которая получила приглашение на саммите в августе 2023 г. В январе 2024 г. ее министр торговли Маджид бин Абдулла Аль-Касаб сказал, что страна пока не приняла окончательного решения. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных