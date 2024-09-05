Малайзия работает над открытием прямого авиасообщения с Россией
Власти Малайзии работают над открытием прямого авиасообщения с Россией, чтобы нарастить туристический поток и дать туристам возможность познакомиться со странами друг друга. Об этом заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время пленарного заседания ВЭФ-2024.
«Для роста потока необходимо открыть прямое воздушное сообщение, мы работаем над этим», – уточнил Ибрагим.
Он отметил, что Малайзия не должна закрывать авиакомпании «Аэрофлот» прямые рейсы в страну. По словам премьера, Малайзия является страной с богатой и разнообразной культурой, прекрасными пляжами и мягким климатом. Президент России Владимир Путин поддержал эти слова и добавил, что был в Малайзии.
В июне Ибрагим сообщил о планах Малайзии начать официальный процесс вступления в БРИКС. Пока власти ждут ответа от правительства ЮАР. Премьер-министр отметил, что «плодотворно работает» с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силва «над политикой расширения».
В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в объединение вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. При этом остается неясным статус Саудовской Аравии, которая получила приглашение на саммите в августе 2023 г. В январе 2024 г. ее министр торговли Маджид бин Абдулла Аль-Касаб сказал, что страна пока не приняла окончательного решения. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия.