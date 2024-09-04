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Кремль: Россия поддерживает заинтересованность Малайзии в присоединении к БРИКС

Ведомости

Россия поддерживает заинтересованность Малайзии в присоединении к БРИКС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нам известно о заинтересованности наших малазийских друзей о присоединении к этой организации. Мы, так же как и многие другие страны, поддерживаем эту заинтересованность. И вместе с нашими коллегами по БРИКС будем обсуждать этот вопрос», – сказал он.

Нв вопрос, как президент страны Владимир Путин ответит на предложение Малайзии о членстве в БРИКС, Песков подчеркнул, что «семья БРИКС консолидировано принимает такие решения».

«Именно для этого в конце октября состоится большой саммит в Казани, куда приедут все страны БРИКС и будут в качестве одного из приоритетных вопросов обсуждать именно вопрос, связанный с расширением этой семьи», – отметил он.

3 сентября МИД Малайзии сообщил, что премьер-министр страны Анвар Ибрагим сообщит об интересе страны к присоединению к БРИКС во время встречи с Путиным на полях ВЭФ. Стороны также обсудят двусторонние отношения стран, включая торговлю, инвестиции, высшее образование, сельское хозяйство и продовольственную безопасность, туризм и возможности сотрудничества в новых областях. Ожидается обмен взглядами по конфликту на Украине и ситуации на Ближнем Востоке.

В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в объединение вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. При этом остается неясным статус Саудовской Аравии, которая получила приглашение на саммите в августе 2023 г. В январе 2024 г. ее министр торговли Маджид бин Абдулла Аль-Касаб сказал, что страна пока не приняла окончательного решения. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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