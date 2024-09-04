Кремль: Россия поддерживает заинтересованность Малайзии в присоединении к БРИКС
Россия поддерживает заинтересованность Малайзии в присоединении к БРИКС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нам известно о заинтересованности наших малазийских друзей о присоединении к этой организации. Мы, так же как и многие другие страны, поддерживаем эту заинтересованность. И вместе с нашими коллегами по БРИКС будем обсуждать этот вопрос», – сказал он.
Нв вопрос, как президент страны Владимир Путин ответит на предложение Малайзии о членстве в БРИКС, Песков подчеркнул, что «семья БРИКС консолидировано принимает такие решения».
«Именно для этого в конце октября состоится большой саммит в Казани, куда приедут все страны БРИКС и будут в качестве одного из приоритетных вопросов обсуждать именно вопрос, связанный с расширением этой семьи», – отметил он.
3 сентября МИД Малайзии сообщил, что премьер-министр страны Анвар Ибрагим сообщит об интересе страны к присоединению к БРИКС во время встречи с Путиным на полях ВЭФ. Стороны также обсудят двусторонние отношения стран, включая торговлю, инвестиции, высшее образование, сельское хозяйство и продовольственную безопасность, туризм и возможности сотрудничества в новых областях. Ожидается обмен взглядами по конфликту на Украине и ситуации на Ближнем Востоке.
В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в объединение вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. При этом остается неясным статус Саудовской Аравии, которая получила приглашение на саммите в августе 2023 г. В январе 2024 г. ее министр торговли Маджид бин Абдулла Аль-Касаб сказал, что страна пока не приняла окончательного решения. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия.