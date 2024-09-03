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Премьер Малайзии на встрече с Путиным заявит о заинтересованности страны в БРИКС

Ведомости

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщит об интересе страны к присоединению к БРИКС во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях ВЭФа во Владивостоке. Об этом сообщил МИД Малайзии.

«Премьер-министр подтвердит заинтересованность Малайзии в присоединении к БРИКС во время беседы с президентом Путиным, который председательствует в БРИКС», – сказано в сообщении.

Стороны также обсудят двусторонние отношения стран, включая торговлю, инвестиции, высшее образование, сельское хозяйство и продовольственную безопасность, туризм и возможности сотрудничества в новых областях. Ожидается обмен взглядами по конфликту на Украине и ситуации на Ближнем Востоке.

2 сентября Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС. 20 августа заявку на вступление в объединение подал Азербайджан.

В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в объединение вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. При этом остается неясным статус Саудовской Аравии, которая получила приглашение на саммите в августе 2023 г. В январе 2024 г. ее министр торговли Маджид бин Абдулла Аль-Касаб сказал, что страна пока не приняла окончательного решения. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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