Премьер Малайзии на встрече с Путиным заявит о заинтересованности страны в БРИКС
«Премьер-министр подтвердит заинтересованность Малайзии в присоединении к БРИКС во время беседы с президентом Путиным, который председательствует в БРИКС», – сказано в сообщении.
Стороны также обсудят двусторонние отношения стран, включая торговлю, инвестиции, высшее образование, сельское хозяйство и продовольственную безопасность, туризм и возможности сотрудничества в новых областях. Ожидается обмен взглядами по конфликту на Украине и ситуации на Ближнем Востоке.
В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в объединение вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. При этом остается неясным статус Саудовской Аравии, которая получила приглашение на саммите в августе 2023 г. В январе 2024 г. ее министр торговли Маджид бин Абдулла Аль-Касаб сказал, что страна пока не приняла окончательного решения. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия.