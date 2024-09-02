Bloomberg: Турция подала заявку на вступление в БРИКС

Bloomberg: Турция подала заявку на вступление в БРИКСРасширение БРИКС могут обсудить на саммите в Казани
Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
Как сказали собеседники агентства, Турция таким образом намерена развивать связи со всеми сторонами и усилить свое влияние в мире. По мнению администрации президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, геополитический центр тяжести смещается от развитых экономик.
Расширение БРИКС могут обсудить во время саммита в Казани, который пройдет 22-24 октября, сообщили источники Bloomberg.
В июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют повышенный интерес к БРИКС со стороны Турции. До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил во время своего визита в Китай, что Анкара желает присоединиться к БРИКС.
В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в объединение вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. При этом остается неясным статус Саудовской Аравии, которая получила приглашение на саммите в августе 2023 г. В январе 2024 г. ее министр торговли Маджид бин Абдулла Аль-Касаб сказал, что страна пока не приняла окончательного решения. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия.