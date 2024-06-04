Москва приветствует желание Турции и других стран вступить в БРИКС

«Мы, безусловно, все приветствуем такой повышенный интерес к БРИКС со стороны наших соседних в том числе государств, таких важных наших партнеров, как Турция. Безусловно, тема этого интереса будет на повестке дня саммита БРИКС, который будет под председательством России и к которому мы готовимся очень активно», – сказал Песков.