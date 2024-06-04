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Москва приветствует желание Турции и других стран вступить в БРИКС

Ведомости

В Кремле приветствуют повышенный интерес к БРИКС со стороны Турции, которая заявила о желании присоединиться к объединению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил во время своего визита в Китай, что Анкара желает присоединиться к БРИКС, а эта тема будет обсуждаться на встрече министров объединения в Нижнем Новгороде. 

«Мы, безусловно, все приветствуем такой повышенный интерес к БРИКС со стороны наших соседних в том числе государств, таких важных наших партнеров, как Турция. Безусловно, тема этого интереса будет на повестке дня саммита БРИКС, который будет под председательством России и к которому мы готовимся очень активно», – сказал Песков. 

При этом БРИКС вряд ли может полностью удовлетворить интерес всех заинтересованных стран, считают в Кремле. организация при этом хочет поддерживать контакты со всеми заинтересованными государствами, сейчас для этого продумываются различные форматы поддержания связи, добавил Песков. Поэтому, по его словам, процесс растянут по времени, но РФ приветствует «такой живой интерес».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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