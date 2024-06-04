Москва приветствует желание Турции и других стран вступить в БРИКС
В Кремле приветствуют повышенный интерес к БРИКС со стороны Турции, которая заявила о желании присоединиться к объединению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил во время своего визита в Китай, что Анкара желает присоединиться к БРИКС, а эта тема будет обсуждаться на встрече министров объединения в Нижнем Новгороде.
«Мы, безусловно, все приветствуем такой повышенный интерес к БРИКС со стороны наших соседних в том числе государств, таких важных наших партнеров, как Турция. Безусловно, тема этого интереса будет на повестке дня саммита БРИКС, который будет под председательством России и к которому мы готовимся очень активно», – сказал Песков.
При этом БРИКС вряд ли может полностью удовлетворить интерес всех заинтересованных стран, считают в Кремле. организация при этом хочет поддерживать контакты со всеми заинтересованными государствами, сейчас для этого продумываются различные форматы поддержания связи, добавил Песков. Поэтому, по его словам, процесс растянут по времени, но РФ приветствует «такой живой интерес».