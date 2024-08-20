Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС
Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Айхан Гаджизаде информационному агентству Report.
До этого, 18 августа, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы в преддверии государственного визита президента РФ Владимира Путина в Баку заявил, что республика заинтересована в присоединении к БРИКС.
Путин посетил Азербайджан 18-19 августа, где провел переговоры с главой республики Ильхамом Алиевым. В центре обсуждения были вопросы экономики и ситуация на Южном Кавказе. Москва и Баку подписали три соглашения и три меморандума, а также огласили совместное заявление. В нем указывается, что Россия поддерживает повышение статуса Азербайджана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), равно как и интерес страны к БРИКС.
В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в объединение вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. При этом остается неясным статус Саудовской Аравии, которая получила приглашение на саммите в августе 2023 г. В январе 2024 г. ее министр торговли Маджид бин Абдулла Аль-Касаб сказал, что страна еще не приняла окончательного решения. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия.