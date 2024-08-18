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Посол Азербайджана сообщил о заинтересованности страны в присоединении к БРИКС

Ведомости

Азербайджан хотел бы присоединиться к БРИКС. Об этом сообщил ТАСС азербайджанский посол в России Полад Бюльбюль-оглы в преддверии государственного визита президента РФ Владимира Путина в Баку.

«Азербайджан действительно изъявил такое желание. Мы о нем говорили с российскими коллегами, но это тоже процесс и вопрос в работе», – уточнил дипломат.

16 августа пресс-служба Кремля сообщила, что Путин посетит Азербайджан с государственным визитом 18-19 августа. В ходе переговоров президент России и азербайджанский лидер Ильхам Алиев обсудят в Баку вопросы армяно-азербайджанского урегулирования.

В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в клуб вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. При этом остается неясным статус Саудовской Аравии, которая получила приглашение на саммите в августе 2023 г. В январе 2024 г. ее министр торговли Маджид бин Абдулла Аль-Касаб сказал, что страна еще не приняла окончательного решения. В 2024 г. Россия председательствует в БРИКС.

13 июня Таиланд уведомил Россию о желании стать полноправным членом БРИКС. 17 июня премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что страна скоро начнет официальный процесс вступления в объединение. В начале июня о намерении присоединиться к БРИКС также заявили в Турции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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