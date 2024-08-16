Путин посетит Азербайджан с государственным визитом 18-19 августа

По итогам переговоров Алиев объявил о проведении в ближайшее время в Баку заседания двусторонней межправительственной комиссии, а также отметил успешную реализацию положений Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном, принятой в феврале 2022 г. Азербайджанский президент добавил, что текущие отношения Москвы и Баку – важный фактор для безопасности Южного Кавказа и являются примером «для некоторых соседних стран».