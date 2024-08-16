Путин посетит Азербайджан с государственным визитом 18-19 августаПо итогам переговоров планируется принять Совместное заявление глав государств
Президент России Владимир Путин посетит Азербайджан с государственным визитом 18-19 августа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В ходе визита запланировано обсуждение вопросов дальнейшего развития отношений России и Азербайджана, стратегического партнерства и союзничества стран, а также актуальные международные и региональные проблемы. По итогам переговоров планируется принять Совместное заявление глав государств, подписать межправительственные и прочие документы.
6 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Баку секретаря Совбеза России Сергея Шойгу. Стороны обсудили реализацию двусторонних договоров и дорожных карт в сфере безопасности, транспорта, энергетики, в военно-технической и гуманитарной областях.
По итогам переговоров Алиев объявил о проведении в ближайшее время в Баку заседания двусторонней межправительственной комиссии, а также отметил успешную реализацию положений Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном, принятой в феврале 2022 г. Азербайджанский президент добавил, что текущие отношения Москвы и Баку – важный фактор для безопасности Южного Кавказа и являются примером «для некоторых соседних стран».