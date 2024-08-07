Зачем Шойгу ездил в Иран и Азербайджан

Как считает Сажин, убийство Хании нанесло серьезный удар по репутации и имиджу Ирана, поэтому Тегеран будет вынужден ответить Израилю в какой-либо форме. Примером могут служить апрельские события, когда в ответ на удар израильтян по своему консульству в Дамаске Иран впервые выпустил по Израилю 170 беспилотников и около 120 баллистических ракет. Эксперт допускает одновременно использование Ираном своих прокси в Ливане, Йемене и Ираке для ответного удара. «Другое дело, что эти группировки стараются не подчеркивать свою связь с Тегераном и считают себя самостоятельными единицами в региональной политике. Их потенциальные атаки по Израилю могут скорее пойти в их актив, а не в актив Тегерана», – добавил Сажин. Наконец, Тегеран может нанести удар по еврейскому государству вместе со своими союзниками. «Но этот сценарий маловероятен, поскольку он грозит серьезной региональной войной с участием США», – заключает эксперт.