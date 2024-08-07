Зачем Шойгу ездил в Иран и Азербайджан

Зачем Шойгу ездил в Иран и АзербайджанПереговоры с лидерами этих стран прошли на фоне возможной ирано-израильской эскалации
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял 6 августа в Баку секретаря Совбеза России Сергея Шойгу. На переговорах стороны обсудили реализацию двусторонних договоров и дорожных карт в сфере безопасности, транспорта, энергетики, в военно-технической и гуманитарной областях, сообщает пресс-служба администрации азербайджанского президента.
По итогам встречи Алиев объявил о проведении в ближайшее время в Баку заседания двусторонней межправительственной комиссии, а также отметил успешную реализацию положений Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном, принятой в феврале 2022 г. Азербайджанский президент добавил, что текущие отношения Москвы и Баку – важный фактор для безопасности Южного Кавказа и являются примером «для некоторых соседних стран».
Шойгу выразил благодарность азербайджанской стороне за теплый прием и подчеркнул успешное развитие двусторонних отношений во всех сферах. В качестве примера он указал на проект международного транспортного коридора «Север – Юг», в рамках которого планируется прямая сухопутная связь России и Ирана через территорию Азербайджана. Там при участии российских компаний проводятся работы по возведению недостроенного иранского железнодорожного участка Решт – Астара.
В последний раз Шойгу в качестве министра обороны посещал Баку в ноябре 2020 г., где вместе с Алиевым обсуждал присутствие российских миротворцев в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) после завершения второй карабахской войны. В апреле этого года Москва объявила о досрочном выводе миротворцев из региона: азербайджанская армия в сентябре 2023 г. установила полный контроль над Нагорным Карабахом, НКР была упразднена, а регион покинули почти все армянские жители – более 100 000 человек.
Одной из тем обсуждения Шойгу и Алиева наверняка стало участие российского бизнеса в восстановлении территорий в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, а также продвижение совместных транспортных проектов, считает эксперт по вопросам военной безопасности государств Южного Кавказа Ниязи Ниязов. Что же касается коридора «Север – Юг», то Россия и Азербайджан не первый год прилагают большие усилия для его запуска, но процесс тормозился иранской стороной. «Теперь изменилась международная повестка, и Тегеран заинтересован в его запуске. Баку и Москва могут помочь иранской стороне в строительстве путепроводов, поскольку они откроют новый геоэкономический маршрут, который сулит всем участникам экономические выгоды», – объяснил эксперт.
Другой темой обсуждения, по мнению старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Владимира Сажина, могла стать ситуация на Ближнем Востоке на фоне угрозы эскалации ирано-израильского конфликта. Тем более что накануне Шойгу побывал в Тегеране.
Ситуация между двумя странами обострилась после убийства главы политбюро радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании в иранской столице 31 июля – через несколько часов после окончания инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. При этом израильская сторона не подтвердила и не опровергла свою причастность к произошедшему.
5 августа The Guardian сообщила, что иранские власти вызвали иностранных послов в Тегеране и предупредили, что считают «моральным долгом» наказать Израиль за гибель Хании. Sky News Arabia обозначил вероятную дату «ответа» – 13 августа. По данным израильского портала Ynet, израильские военные рассматривают вариант проведения превентивной воздушной операции против Тегерана для срыва их атаки.
Сажин отмечает, что Азербайджан и Россия сохраняют хорошие отношения как с Израилем, так и Ираном, поэтому потенциально могли бы совместно повлиять на противоборствующие стороны, чтобы не допустить обострения.
В Тегеране Шойгу встретился с новоизбранным президентом Ирана Пезешкианом, секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником генштаба вооруженных сил Мохаммадом Багери. В ходе диалога президент Пезешкиан подтвердил, что его страна обязательно ответит Израилю на убийство Хании. «Иран не стремится расширить масштабы войны и кризиса на Ближнем Востоке, но этот режим [Израиль] обязательно ответит за свое преступление и высокомерие», – цитирует иранского президента его пресс-служба.
Со своей стороны, Шойгу назвал Иран одним из ключевых и стратегических партнеров России в регионе и поблагодарил иранскую сторону за усилия по обеспечению региональной безопасности. При этом, как пишет Reuters со ссылкой на источники в иранском правительстве, секретарь российского Совбеза на переговорах с иранскими чиновниками просил передать верховному лидеру Али Хаменеи сообщение президента Владимира Путина с просьбой иранцам воздержаться от причинения вреда израильскому мирному населению во время ожидаемого удара.
Как считает Сажин, убийство Хании нанесло серьезный удар по репутации и имиджу Ирана, поэтому Тегеран будет вынужден ответить Израилю в какой-либо форме. Примером могут служить апрельские события, когда в ответ на удар израильтян по своему консульству в Дамаске Иран впервые выпустил по Израилю 170 беспилотников и около 120 баллистических ракет. Эксперт допускает одновременно использование Ираном своих прокси в Ливане, Йемене и Ираке для ответного удара. «Другое дело, что эти группировки стараются не подчеркивать свою связь с Тегераном и считают себя самостоятельными единицами в региональной политике. Их потенциальные атаки по Израилю могут скорее пойти в их актив, а не в актив Тегерана», – добавил Сажин. Наконец, Тегеран может нанести удар по еврейскому государству вместе со своими союзниками. «Но этот сценарий маловероятен, поскольку он грозит серьезной региональной войной с участием США», – заключает эксперт.