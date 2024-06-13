Таиланд официально уведомил Россию о намерении вступить в БРИКС
Министр иностранных дел Таиланда Марис Санджампонгса 11 июня передал главе МИД России Сергею Лаврову официальное письмо о намерении страны стать полноправным членом БРИКС. Об этом сообщается на сайте ведомства королевства.
Встреча состоялась в рамках «Диалога БРИКС с развивающимися странами» в Нижнем Новгороде. В ней участвовали 22 министра и представители стран – членов объединения и развивающихся стран.
«Министр подчеркнул готовность Таиланда присоединиться к БРИКС в качестве полноправного члена. <…> Каждое государство – член БРИКС приветствовало решение и полагало, что Таиланд может внести свой вклад в успех БРИКС», – говорится в пресс-релизе МИДа королевства.
В ходе встречи министр также внес конкретные предложения по укреплению сотрудничества между объединением и развивающимися странами в области энергетической и продовольственной безопасности, использования местных валют и международного сотрудничества в целях развития.
Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Последние четыре страны стали членами объединения с 1 января 2024 г. С начала этого года началось председательство России в объединении. 21 мая планы вступить в БРИКС подтвердили также власти Шри-Ланки. В конце апреля министр иностранных дел Боливии Селинда Соса Лунда в ходе совместной пресс-конференции с Лавровым по итогам переговоров заявила о желании страны присоединиться к союзу.