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Таиланд официально уведомил Россию о намерении вступить в БРИКС

Ведомости

Министр иностранных дел Таиланда Марис Санджампонгса 11 июня передал главе МИД России Сергею Лаврову официальное письмо о намерении страны стать полноправным членом БРИКС. Об этом сообщается на сайте ведомства королевства.

Встреча состоялась в рамках «Диалога БРИКС с развивающимися странами» в Нижнем Новгороде. В ней участвовали 22 министра и представители стран – членов объединения и развивающихся стран.

«Министр подчеркнул готовность Таиланда присоединиться к БРИКС в качестве полноправного члена. <…> Каждое государство – член БРИКС приветствовало решение и полагало, что Таиланд может внести свой вклад в успех БРИКС», – говорится в пресс-релизе МИДа королевства.

В ходе встречи министр также внес конкретные предложения по укреплению сотрудничества между объединением и развивающимися странами в области энергетической и продовольственной безопасности, использования местных валют и международного сотрудничества в целях развития.

Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Последние четыре страны стали членами объединения с 1 января 2024 г. С начала этого года началось председательство России в объединении. 21 мая планы вступить в БРИКС подтвердили также власти Шри-Ланки. В конце апреля министр иностранных дел Боливии Селинда Соса Лунда в ходе совместной пресс-конференции с Лавровым по итогам переговоров заявила о желании страны присоединиться к союзу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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