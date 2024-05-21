МИД Шри-Ланки подтвердил планы вступить в БРИКС

Сабри обратил внимание, что частью БРИКС является Индия. Шри-Ланка, в первую очередь, будет разговаривать с ней, когда официально подаст заявку на вступление в БРИКС, сообщил он. По словам главы МИД, он получил приглашение принять участие во встрече министров иностранных дел стран объединения.