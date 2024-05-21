МИД Шри-Ланки подтвердил планы вступить в БРИКС
Министр иностранных дел (МИД) Шри-Ланки Али Сабри заявил, что страна стремится быть частью БРИКС. Об этом пишет агентство ANI.
Сабри обратил внимание, что частью БРИКС является Индия. Шри-Ланка, в первую очередь, будет разговаривать с ней, когда официально подаст заявку на вступление в БРИКС, сообщил он. По словам главы МИД, он получил приглашение принять участие во встрече министров иностранных дел стран объединения.
В апреле посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге заявила, что страна намерена вступить в БРИКС. По ее словам, это позволит Шри-Ланке обеспечить транспортную и продовольственную безопасность.
Боливия также заявила о желании присоединиться к БРИКС, соответствующее заявление сделала министр иностранных дел страны Селинда Соса Лунда. По словам главы ведомства, Боливия получила поддержку со стороны стран-членов БРИКС по вопросу возможного вступления южноамериканской страны в объединение. Она выразила надежду, что страна скоро присоединится к БРИКС.
О желании стать частью объединения также заявляли Колумбия и Венесуэла. В марте помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что число желающих установить взаимодействие с БРИКС растет. При этом число заявок на вступление и страны он не уточнил.
На данный момент в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Последние четыре страны стали членами объединения с 1 января 2024 г. С начала этого года началось председательство России в объединении.