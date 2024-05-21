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МИД Шри-Ланки подтвердил планы вступить в БРИКС

Ведомости

Министр иностранных дел (МИД) Шри-Ланки Али Сабри заявил, что страна стремится быть частью БРИКС. Об этом пишет агентство ANI.

Сабри обратил внимание, что частью БРИКС является Индия. Шри-Ланка, в первую очередь, будет разговаривать с ней, когда официально подаст заявку на вступление в БРИКС, сообщил он. По словам главы МИД, он получил приглашение принять участие во встрече министров иностранных дел стран объединения.

В апреле посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге заявила, что страна намерена вступить в БРИКС. По ее словам, это позволит Шри-Ланке обеспечить транспортную и продовольственную безопасность.

Боливия также заявила о желании присоединиться к БРИКС, соответствующее заявление сделала министр иностранных дел страны Селинда Соса Лунда. По словам главы ведомства, Боливия получила поддержку со стороны стран-членов БРИКС по вопросу возможного вступления южноамериканской страны в объединение. Она выразила надежду, что страна скоро присоединится к БРИКС.

О желании стать частью объединения также заявляли Колумбия и Венесуэла. В марте помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что число желающих установить взаимодействие с БРИКС растет. При этом число заявок на вступление и страны он не уточнил.

На данный момент в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Последние четыре страны стали членами объединения с 1 января 2024 г. С начала этого года началось председательство России в объединении.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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