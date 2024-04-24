Посол Шри-Ланки заявил о планах страны вступить в БРИКС
Шри-Ланка намерена вступить в БРИКС. Об этом заявила посол страны в России Джанита Лиянаге.
«Обсуждения вчера велись и действительно есть желание в ближайшем будущем вступить в БРИКС+», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
По словам Лиянаге, вступление в БРИКС позволит Шри-Ланке обеспечить транспортную, продовольственную и другую безопасность. Посол уточнила, что сейчас делегация страны присутствует на 12-й встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Санкт-Петербурге.
Ранее о желании поскорее присоединиться к БРИКС заявили Колумбия и Венесуэла. В марте помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что число желающих установить те или иные формы взаимодействия с БРИКС продолжает расти. По его словам, поступило несколько новых заявок на вступление в объединение. Число заявок и названия стран он не уточнил.
В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В августе 2023 г. по итогам саммита в Йоханнесбурге в объединение пригласили Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Однако в конце 2023 г. президент Аргентины Хавьер Милей направил официальное письмо лидерам стран – участниц БРИКС, в котором уведомил о решении не вступать в организацию. 1 января 2024 г. началось председательство России в БРИКС.