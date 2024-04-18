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Колумбия заинтересована в скорейшем вступлении в БРИКС

Ведомости

Колумбия заинтересована в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена. Об этом говорится в совместном заявлении президентов Бразилии и Колумбии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Густаво Петро по итогам встречи в Боготе.

«Президент Петро выразил заинтересованность Колумбии в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена, а президент Лула приветствовал эту инициативу и пообещал продвигать кандидатуру Колумбии», – сказано в заявлении.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В августе 2023 г. по итогам саммита в Йоханнесбурге в объединение пригласили Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Однако в конце 2023 г. президент Аргентины Хавьер Милей направил официальное письмо лидерам стран – участниц БРИКС, в котором уведомил о решении не вступать в организацию. 1 января 2024 г. началось председательство России в БРИКС.

Ранее о желании присоединиться к БРИКС заявила Венесуэла. В феврале 2024 г. президент страны Николас Мадуро заявил, что уже скоро это произойдет. В марте помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что число желающих установить те или иные формы взаимодействия с БРИКС продолжает расти. По его словам, поступило несколько новых заявок на вступление в объединение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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