Колумбия заинтересована в скорейшем вступлении в БРИКС
Колумбия заинтересована в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена. Об этом говорится в совместном заявлении президентов Бразилии и Колумбии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Густаво Петро по итогам встречи в Боготе.
«Президент Петро выразил заинтересованность Колумбии в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена, а президент Лула приветствовал эту инициативу и пообещал продвигать кандидатуру Колумбии», – сказано в заявлении.
В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В августе 2023 г. по итогам саммита в Йоханнесбурге в объединение пригласили Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Однако в конце 2023 г. президент Аргентины Хавьер Милей направил официальное письмо лидерам стран – участниц БРИКС, в котором уведомил о решении не вступать в организацию. 1 января 2024 г. началось председательство России в БРИКС.
Ранее о желании присоединиться к БРИКС заявила Венесуэла. В феврале 2024 г. президент страны Николас Мадуро заявил, что уже скоро это произойдет. В марте помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что число желающих установить те или иные формы взаимодействия с БРИКС продолжает расти. По его словам, поступило несколько новых заявок на вступление в объединение.