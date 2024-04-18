Колумбия заинтересована в скорейшем вступлении в БРИКС

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В августе 2023 г. по итогам саммита в Йоханнесбурге в объединение пригласили Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Однако в конце 2023 г. президент Аргентины Хавьер Милей направил официальное письмо лидерам стран – участниц БРИКС, в котором уведомил о решении не вступать в организацию. 1 января 2024 г. началось председательство России в БРИКС.