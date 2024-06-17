Малайзия скоро начнет процесс вступления в БРИКС
Малайзия скоро начнет официальный процесс вступления в БРИКС, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим в интервью китайскому порталу «Гуаньча».
«Мы начнем скоро проходить официальные процедуры. <...> Сейчас мы ожидаем финальных результатов, ответа от правительства ЮАР. Я очень плодотворно работаю с президентом [Бразилии] Лулой над политикой расширения», – сообщил он.
В конце февраля президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию рассказал, как в ближайшем будущем будет меняться доля стран БРИКС и «Группы семи» (G7) в структуре мировой экономики. По его словам, страны БРИКС будут создавать около 36,6% глобального ВВП, а показатель стран G7 опустится до 27,8%.
В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в клуб вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. При этом остается неясным статус Саудовской Аравии, которая получила приглашение на саммите в августе 2023 г. В январе 2024 г. ее министр торговли Маджид бин Абдулла Аль-Касаб сказал, что страна еще не приняла окончательного решения. В 2024 г. Россия председательствует в БРИКС. G7 объединяет США, Японию, Великобританию, Германию, Канаду, Италию и Францию.
В апреле Боливия сообщила о желании присоединиться к БРИКС. О стремлении стать частью объединения также заявляли Колумбия и Венесуэла.