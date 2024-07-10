Матвиенко: в очереди на присоединение к БРИКС находятся 24 страны
В очереди на присоединение к БРИКС стоят 24 страны. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия-24».
Она также не исключила, что страны СНГ могут войти в состав объединения. По ее словам, ценность БРИКС заключается в том, что все решения принимаются консенсусом.
«Мы видим, какое серьезное раздражение у Соединенных Штатов Америки, а может, ревность даже вызывает работа БРИКС», – отметила Матвиенко (цитата по ТАСС).
По ее словам, Вашингтон всеми способами пытается давить на страны и запрещать им ездить на саммиты объединения. Но процесс построения многополярного мира и стремление к суверенности государств остановить невозможно.
В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в клуб вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. При этом остается неясным статус Саудовской Аравии, которая получила приглашение на саммите в августе 2023 г. В январе 2024 г. ее министр торговли Маджид бин Абдулла Аль-Касаб сказал, что страна еще не приняла окончательного решения. В 2024 г. Россия председательствует в БРИКС.