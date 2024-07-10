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Матвиенко: в очереди на присоединение к БРИКС находятся 24 страны

Ведомости

В очереди на присоединение к БРИКС стоят 24 страны. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия-24».

Она также не исключила, что страны СНГ могут войти в состав объединения. По ее словам, ценность БРИКС заключается в том, что все решения принимаются консенсусом.

«Мы видим, какое серьезное раздражение у Соединенных Штатов Америки, а может, ревность даже вызывает работа БРИКС», – отметила Матвиенко (цитата по ТАСС).

По ее словам, Вашингтон всеми способами пытается давить на страны и запрещать им ездить на саммиты объединения. Но процесс построения многополярного мира и стремление к суверенности государств остановить невозможно.

Таиланд уведомил Россию о желании стать полноправным членом БРИКС 13 июня. 17 июня премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что страна скоро начнет официальный процесс вступления в объединение. В начале июня о намерении присоединиться к БРИКС также заявили в Турции.

В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в клуб вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. При этом остается неясным статус Саудовской Аравии, которая получила приглашение на саммите в августе 2023 г. В январе 2024 г. ее министр торговли Маджид бин Абдулла Аль-Касаб сказал, что страна еще не приняла окончательного решения. В 2024 г. Россия председательствует в БРИКС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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