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Главная / Политика /

Два предприятия в Пензе атакованы БПЛА

Ведомости

Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на предприятия в Пензе, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко.

«Укронацисты ударили по двум нашим предприятиям. Лично был на объектах сразу после атак, руководил работами по ликвидации последствий и оказанию помощи пострадавшим. К сожалению, на одном из предприятий ранено два человека», – сказал он в видеообращении.

По словам губернатора, женщине оказали медицинскую помощь амбулаторно и отпустили домой. Мужчина получил серьезные осколочные ранения, ему провели экстренную операцию. Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Мельниченко подчеркнул, что семьи пострадавших получат необходимую поддержку и материальную помощь.

1 июля глава администрации Пензы Александр Денисов ввел в городе режим повышенной готовности. Решение было принято на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Комиссия определила порядок оказания помощи жителям, чье жилье пострадало в результате инцидента. Гражданам, у которых зафиксированы повреждения квартир, необходимо незамедлительно сообщить об этом в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Утром в этот же день Мельниченко сообщал, что обломки сбитого украинского беспилотника повредили ЛЭП и упали на недостроенное здание в одном из районов региона. Пострадавших нет, на месте работали экстренные службы.

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