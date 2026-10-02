Глава минобороны Бельгии: Европе нечем отвечать на войну и гибридные угрозы
Европа не располагает всеми необходимыми возможностями для ведения войны и противодействия гибридным угрозам. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен в интервью Euronews.
По его словам, европейские страны на протяжении десятилетий уделяли больше внимания «мягкой силе», социальным гарантиям и дипломатии, чем развитию оборонного потенциала. «Когда кто-то заболевает, когда кто-то теряет работу, у нас есть все. Но когда начинается война или возникает гибридная угроза, у нас ничего нет», – сказал Франкен.
Он добавил, что Европа находится в сложном положении как с точки зрения собственных оборонных возможностей, так и возможностей военно-промышленного комплекса. При этом, по его словам, европейские страны НАТО сейчас наращивают оборонные расходы, но восполнить накопившееся за десятилетия отставание быстро невозможно.
1 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании клуба «Валдай» заявил, что Европу не надо разваливать, она и сама развалится из-за экономических проблем. «Будет сохраняться ЕС, будет Италия членом ЕС, не будет – это не наше дело. Мы даже туда не залезаем и не хотим даже вдаваться в эту дискуссию, потому что знаем, что в эту же секунду скажут, что мы хотим развалить ЕС. Хотя мы ничего не хотим разваливать. Хотим только строить и сотрудничать», – сказал он.