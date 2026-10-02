Глава минобороны Бельгии: Европе нечем отвечать на войну и гибридные угрозы

1 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании клуба «Валдай» заявил, что Европу не надо разваливать, она и сама развалится из-за экономических проблем. «Будет сохраняться ЕС, будет Италия членом ЕС, не будет – это не наше дело. Мы даже туда не залезаем и не хотим даже вдаваться в эту дискуссию, потому что знаем, что в эту же секунду скажут, что мы хотим развалить ЕС. Хотя мы ничего не хотим разваливать. Хотим только строить и сотрудничать», – сказал он.