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Путин: не надо разваливать Европу, она и сама развалится

Анна Суслова

Европу не надо разваливать, она и сама развалится из-за экономических проблем, заявил во время выступления на пленарном заседании клуба «Валдай» президент России Владимир Путин.

«Будет сохраняться ЕС, будет Италия членом ЕС, не будет – это не наше дело. Мы даже туда не залезаем и не хотим даже вдаваться в эту дискуссию, потому что знаем, что в эту же секунду скажут, что мы хотим развалить ЕС. Хотя мы ничего не хотим разваливать. Хотим только строить и сотрудничать», – сказал он.

В ходе выступления Путин также заявил, что не жалеет о попытках, которые предпринимал в 2000-е гг., выстроить договоренности с западными странами. «Мы все сделали, все предложили и поняли, что нас там не ждут. Нам просто сказали "нет", вот и все. И параллельно продолжали долбить», – сказал Путин. Он добавил, что РФ не выдвигает предварительных условий для восстановления отношений с Европой и отдельными европейскими странами, а ограничения на сотрудничество отдельных европейских стран с Россией, которые выдвигает Европа, свидетельствуют о жестком давлении.

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