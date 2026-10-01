Путин: не надо разваливать Европу, она и сама развалится

В ходе выступления Путин также заявил, что не жалеет о попытках, которые предпринимал в 2000-е гг., выстроить договоренности с западными странами. «Мы все сделали, все предложили и поняли, что нас там не ждут. Нам просто сказали "нет", вот и все. И параллельно продолжали долбить», – сказал Путин. Он добавил, что РФ не выдвигает предварительных условий для восстановления отношений с Европой и отдельными европейскими странами, а ограничения на сотрудничество отдельных европейских стран с Россией, которые выдвигает Европа, свидетельствуют о жестком давлении.