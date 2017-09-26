Статья опубликована в № 4415 от 26.09.2017 под заголовком: Президент начал с Самары
Президент снова начал увольнять губернаторов
В ходе осенней серии отставок уйдут возрастные и не способные организовать президентские выборы
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Этой осенью Владимир Путин, судя по всему, отфутболит еще нескольких губернаторов
Alexey DRUZHININ / SPUTNIK / AFP
Президент Владимир Путин в понедельник принял досрочную отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Он получил пост спецпредставителя по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов, врио губернатора до осенних выборов 2018 г. назначен делегированный Меркушкиным в Совет Федерации бывший мэр Самары Дмитрий Азаров.
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