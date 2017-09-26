Волновая природа губернаторов

Статья опубликована в № 4415 от 26.09.2017 под заголовком: От редакции: Из варяг в греки

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Спрогнозированная экспертами и прессой новая волна отставок и назначений губернаторов означает стремление Кремля освободиться от одиозных руководителей накануне президентских выборов. Назначение молодых технократов продолжится, но на руководящие посты будут чаще предлагать выходцев из регионов, чтобы избежать раздражения от варягов.

Самарский губернатор Николай Меркушкин официально уволен по собственному желанию, но эксперты утверждают, что он превратился в одиозную фигуру, раздражавшую местные политические и бизнес-элиты и население. Фигура его преемника, сенатора и экс-мэра Самары Дмитрия Азарова, напротив, будет встречена благожелательно.