Власть

Путин отправил в отставку Валерия Шанцева

Это второй за неделю губернатор, лишившийся должности. Нижегородскую область возглавил чиновник правительства

Президент Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, сообщила во вторник, 26 сентября, пресс-служба Кремля. Шанцева сменит первый замминистра промышленности Глеб Никитин – он назначен врио губернатора до осенних выборов 2018 г.

Шанцев руководил Нижегородской областью больше 12 лет – с августа 2005 г. На пост губернатора он перешел с должности вице-мэра Москвы, в которой почти 10 лет работал при бывшем мэре Юрии Лужкове. Близкие к Кремлю собеседники «Ведомостей» называли Шанцева в числе губернаторов, которые могут быть досрочно уволены президентом в ходе очередной серии губернаторских отставок этой осенью. В числе причин его отставки называли возраст (Шанцеву – 70) и многолетний внутриэлитный конфликт в регионе.

Шанцев стал вторым за два дня губернатором, досрочно сложившим полномочия. В понедельник, 25 сентября, Кремль объявил, что по собственному желанию с поста ушел губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Врио губернатора Самарской области до выборов назначен бывший мэр Самары и сенатор от региона Дмитрий Азаров. Меркушкин получил новый пост – спецпредставителя президента по взаимодействию с Всемирным конгрессом финно-угорских народов. О новом назначении Шанцева в указах Путина не сказано, но за несколько часов до объявления об отставке на сайте президента появился документ о его награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он награжден «за большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу», поясняется в указе президента.

Сменщику Шанцева Никитину – 40 лет, как и сменщик Меркушкина Азаров, он входит в президентский кадровый резерв.

Первая волна отставок губернаторов

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