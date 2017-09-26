Путин отправил в отставку Валерия Шанцева

Это второй за неделю губернатор, лишившийся должности. Нижегородскую область возглавил чиновник правительства

Шанцев стал вторым за два дня губернатором, досрочно сложившим полномочия Алексей Никольский / РИА Новости

Президент Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, сообщила во вторник, 26 сентября, пресс-служба Кремля. Шанцева сменит первый замминистра промышленности Глеб Никитин – он назначен врио губернатора до осенних выборов 2018 г.

Шанцев руководил Нижегородской областью больше 12 лет – с августа 2005 г. На пост губернатора он перешел с должности вице-мэра Москвы, в которой почти 10 лет работал при бывшем мэре Юрии Лужкове. Близкие к Кремлю собеседники «Ведомостей» называли Шанцева в числе губернаторов, которые могут быть досрочно уволены президентом в ходе очередной серии губернаторских отставок этой осенью. В числе причин его отставки называли возраст (Шанцеву – 70) и многолетний внутриэлитный конфликт в регионе.

Шанцев стал вторым за два дня губернатором, досрочно сложившим полномочия. В понедельник, 25 сентября, Кремль объявил, что по собственному желанию с поста ушел губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Врио губернатора Самарской области до выборов назначен бывший мэр Самары и сенатор от региона Дмитрий Азаров. Меркушкин получил новый пост – спецпредставителя президента по взаимодействию с Всемирным конгрессом финно-угорских народов. О новом назначении Шанцева в указах Путина не сказано, но за несколько часов до объявления об отставке на сайте президента появился документ о его награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он награжден «за большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу», поясняется в указе президента.

Сменщику Шанцева Никитину – 40 лет, как и сменщик Меркушкина Азаров, он входит в президентский кадровый резерв.

Первая волна отставок губернаторов