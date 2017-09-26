Путин отправил в отставку Валерия Шанцева

Шанцев стал вторым за два дня губернатором, досрочно сложившим полномочия
Алексей Никольский / РИА Новости
Президент Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, сообщила во вторник, 26 сентября, пресс-служба Кремля. Шанцева сменит первый замминистра промышленности Глеб Никитин – он назначен врио губернатора до осенних выборов 2018 г.
Шанцев руководил Нижегородской областью больше 12 лет – с августа 2005 г. На пост губернатора он перешел с должности вице-мэра Москвы, в которой почти 10 лет работал при бывшем мэре Юрии Лужкове. Близкие к Кремлю собеседники «Ведомостей» называли Шанцева в числе губернаторов, которые могут быть досрочно уволены президентом в ходе очередной серии губернаторских отставок этой осенью. В числе причин его отставки называли возраст (Шанцеву – 70) и многолетний внутриэлитный конфликт в регионе.
Шанцев стал вторым за два дня губернатором, досрочно сложившим полномочия. В понедельник, 25 сентября, Кремль объявил, что по собственному желанию с поста ушел губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Врио губернатора Самарской области до выборов назначен бывший мэр Самары и сенатор от региона Дмитрий Азаров. Меркушкин получил новый пост – спецпредставителя президента по взаимодействию с Всемирным конгрессом финно-угорских народов. О новом назначении Шанцева в указах Путина не сказано, но за несколько часов до объявления об отставке на сайте президента появился документ о его награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он награжден «за большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу», поясняется в указе президента.
Сменщику Шанцева Никитину – 40 лет, как и сменщик Меркушкина Азаров, он входит в президентский кадровый резерв.
Первая волна отставок губернаторов
Станислав Красильников / ТАСС
Президент Владимир Путин 7 февраля принял досрочную отставку главы Бурятии Вячеслава Наговицына, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля. Ранее источники «Ведомостей» назвали имя Наговицына в числе семи губернаторов, об отставке которых может быть объявлено в ближайшее время
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Максим Стулов / Ведомости
Врио руководителя Бурятии назначен бывший замминистра транспорта Алексей Цыденов. Цыденов – ближайший соратник министра транспорта Максима Соколова, говорит собеседник "Ведомостей" в транспортной отрасли. Он родом из Читинской области
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Валерий Шарифулин / ТАСС
6 февраля пресс-служба Кремля обнародовала указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Пермского края Виктора Басаргина, который подал заявление по собственному желанию
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Сергей Портер / Ведомости
Врио губернатора Пермского края стал чиновник мэрии Москвы Максим Решетников. Решетников родился в Перми и начал там свою карьеру
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Дмитрий Астахов / ТАСС
Губернатор Новгородской области Сергей Митин (слева) объявил о досрочной отставке 13 февраля
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Донат Сорокин/ТАСС
В этот же день Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Новгородской области бывшего гендиректора Агентства стратегических инициатив Андрея Никитина
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Денис Гришкин / Ведомости
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев объявил об уходе со своего поста 14 февраля
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Пресс-служба президента России /
Путин принял отставку Ковалева и назначил врио губернатора Рязанской области депутата Госдумы Николая Любимова. Единоросс Любимов родом из соседней Калуги, был главой города, председателем местного заксобрания и заместителем губернатора области. В Госдуме седьмого созыва входил в комитет по бюджету и налогам
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Игорь Подгорный / РИА Новости
Помимо перечисленных губернаторов среди тех, кто уйдет в отставку, источники «Ведомостей» назвали Александра Худилайнена (Карелия). 15 февраля он досрочно сложил полномочия и заявил, что не планирует идти на выборы
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Сергей Гунеев / РИА Новости
Временно исполняющим обязанности губернатора Карелии назначен директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков, сообщил сайт Кремля
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Екатерина Штукина / РИА Новости
Леонид Маркелов, 16 лет возглавлявший Марийскую республику, подал в отставку по собственному желанию 6 апреля. Спустя неделю его задержали по подозрению в получении взятки. По версии следствия, Маркелов через доверенное лицо получил от учредителя ОАО «Акашевская» более 235 млн руб. за покровительство и содействие в получении господдержки. Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Марий Эл Маркелова до 12 июня. В суде Маркелов отверг обвинение в получении взятки. По его словам, после ухода с должности губернатора он собирался продолжить политическую деятельность
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Пресс-служба Президента России
Врио Марий-Эл Путин назначил председателя Арбитражного суда Московской области Александра Евстифеева. Евстифеев работал в полпредстве Приволжского федерального округа с июня 2000 г. по январь 2002 г., когда полпредом был нынешний первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, а с конца 2003 г. делал карьеру в судебной системе
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Донат Сорокин / ТАСС
Под пристальным вниманием находится также Евгений Куйвашев (Свердловская область), сообщали источники «Ведомостей». 17 апреля Владимир Путин принял отставку губернатора Свердловской области и назначил его же временно исполняющим обязанности главы региона. Никто из губернаторов, ушедших в отставку ранее не был назначен врио губернатора
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Владимир Смирнов / ТАСС
Также среди кандидатов «на выход» источники «Ведомостей» назвали Павла Конькова, губернатора Ивановской области