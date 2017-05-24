10 губернаторов, получивших наибольший доход в 2016 году
Доход лидера рейтинга семей глав регионов превысил два миллиарда рублей
Глава Крыма Сергей Аксенов замыкает 10-ку самых состоятельных губернаторов. Он заработал в 2016 г. 2,6 млн руб., его супруга – 32,8 млн руб. В собственности супруги Аксенова три квартиры общей площадью 179 кв. м и шесть нежилых помещений (562 кв. м). Также ей принадлежит седан BMW 750 LI XDRIVE. В собственности главы Крыма транспортных средств и недвижимости не значится
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Псковский губернатор Андрей Турчак задекларировал в 2016 г. всего 718 680 руб. - это наименьший личный доход среди всех глав регионов. Ни у кого из них не было заработка менее одного миллиона рублей. Доходы супруги Турчака Киры остались примерно на том же уровне - 37,5 млн руб. Недвижимость, которой губернатор владеет совместно с супругой, остается неизменной с 2013 г. - им принадлежат три квартиры общей площадью 404 кв. м. В личной собственности руководителя области также 1/3 доля квартиры (80,7 кв. м) и земельный участок (12 соток). Личного транспорта в семье Турчака нет
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Губернатор Смоленской области Алексей Островский задекларировал 68,5 млн руб. личного дохода за 2016 г. Из этой суммы заработок по основному месту работы составил 2,99 млн руб., еще 65,5 млн руб. губернатор получил от продажи земельного участка площадью 24,95 соток и жилого дома площадью 740 кв. м., говорится на сайте администрации Смоленской области. В 2016 г. на вырученные от продажи недвижимости деньги Островский купил два земельных участка площадью 21,3 сотки и недостроенный дом площадью 420,9 кв. м.
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Семейный доход губернатора Ростовской области Василия Голубева в 2016 г. – 70,66 млн руб., при этом 63,7 млн руб. приходится на доход супруги от продажи недвижимости, говорится в декларации. В собственности губернатора участок площадью 16,7 соток и два жилых дома (общей площадью 478,1 кв. м). У супруги три земельных участка (127 соток), три дома (721 кв. м), половина нежилого помещения (3075,5 кв. м) и Audi Q5
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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский задекларировал личный доход за 2016 г.в размере 73,8 млн руб., 2,3 млн руб. заработала его супруга. Семья губернатора владеет 64,5 сотками земли, пятью домами (площадь 841,9 кв.м), тремя квартирами (243,7 кв. м), дачей, гаражом, машиноместами и тремя нежилыми помещениями. В собственности Дубровского автомобиль Mercedes Benz GLE 63, у его супруги BMW X3 и Mercedes Benz GLE 400 4MATIC
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Пятерку лидеров по семейному доходу замыкает губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Его личный доход – 4,1 млн руб., доход супруги - 79,8 млн руб. Транспорта или недвижимости у главы региона нет, у супруги в собственности три квартиры – две полностью (площадь 184 кв. м) и 1/3 от 90 кв. м. В 2016 г. супруга Левченко продала акции и имущество ОАО «Страховая компания «Диана» и купила долю в ООО «Диана-плюс», следует из декларации губернатора. По сути, сделка техническая, следует из сведений, размещенных в базе данных «Спарк-Интерфакс». ООО «Диана-плюс» по-прежнему владеет 30,33% акций страховой компании, а Наталья Левченко - единственный владелец доли в ООО ««Диана-плюс», следует из данных ЕГРЮЛ
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Доход губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в 2016 г. – 97,9 млн руб., рост за год в 3,5 раза. Такими темпами он увеличивается уже второй год. Возросший доход губернатора связан с денежным переводом Людмилы Ивановны Воробьевой, матери губернатора, сообщила его пресс-служба. Еще 6 млн руб. - доход несовершеннолетнего ребенка. Транспорта или недвижимости у Воробьева нет, у одного из детей в собственности квартира площадью 195 кв. м.
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в 2016 г. получил доход в 5,9 млн руб. Его жена Ирина в 2016 г. задекларировала 103 млн руб. (в 2015 г. – 9,6 млн руб.). Доходы губернатора складываются из зарплаты, процентов по вкладам и продажи автомобиля Land Rover Range Rover Sport, объяснил его представитель. В прошлом году Дрозденко купил новый автомобиль Volvo XC 90 и мотоцикл Harley-Davidson Tri Glide Ultra. Рост доходов Ирины Дрозденко представитель губернатора объяснил продажей 25% долей ООО «Усть-Лужская ПТК», которое строит терминал для перевалки нефтепродуктов мощностью 1,6 млн т. В остальном в имуществе губернатора и супруги ничего не изменилось – в собственности у них четыре участка (53 сотки), жилой дом (328 кв. м,), квартира (305 кв. м), гостевой дом (46,4 кв. м), хозблок с гаражом (30,3 кв. м), парковочное место, несколько прицепов, квадроцикл и снегоход
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Лидер прошлогодних рейтингов - губернатор Брянской области Александр Богомаз в этом году занимает вторую строчку. Его доход по-прежнему невысок – 3,6 млн руб., доход супруги 864 млн руб. Земли в 2016 году в семье губернатора прибавилось на 3 га до 12 010 га. По словам исполнительного директора Картофельного союза России Алексея Красильникова, хозяйство «Богомаз» супруги губернатора Ольги является одним из крупнейших производителей картофеля в России. Помимо нескольких десятков легковых и грузовых автомобилей в личной собственности супруги губернатора также большое количество тракторов и другой сельхозтехники
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Первое место в рейтинге семейных доходов в этом году - у главы Татарстана Рустама Минниханова. В прошлом году он заработал 7,5 млн руб. Это на 24% больше, чем по итогам 2015 года. Тогда его доход составлял 6,07 млн руб. Супруга президента Татарстана Гульсина Минниханова задекларировала 2,35 млрд руб. дохода за 2016 год. Как пояснили в пресс-службе главы региона, 2,2 млрд руб. она выручила от продажи 49% элитного казанского спа-салона Luciano. Доля была продана кипрскому офшору «Сантерна Холдингс Лимитед», уточнил «Коммерсант», конечный бенефициар неизвестен
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