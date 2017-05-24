10 губернаторов, получивших наибольший доход в 2016 году

Сергей Вдовин /Интерпресс / ТАСС

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в 2016 г. получил доход в 5,9 млн руб. Его жена Ирина в 2016 г. задекларировала 103 млн руб. (в 2015 г. – 9,6 млн руб.). Доходы губернатора складываются из зарплаты, процентов по вкладам и продажи автомобиля Land Rover Range Rover Sport, объяснил его представитель. В прошлом году Дрозденко купил новый автомобиль Volvo XC 90 и мотоцикл Harley-Davidson Tri Glide Ultra. Рост доходов Ирины Дрозденко представитель губернатора объяснил продажей 25% долей ООО «Усть-Лужская ПТК», которое строит терминал для перевалки нефтепродуктов мощностью 1,6 млн т. В остальном в имуществе губернатора и супруги ничего не изменилось – в собственности у них четыре участка (53 сотки), жилой дом (328 кв. м,), квартира (305 кв. м), гостевой дом (46,4 кв. м), хозблок с гаражом (30,3 кв. м), парковочное место, несколько прицепов, квадроцикл и снегоход

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