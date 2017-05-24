Власть

10 губернаторов, получивших наибольший доход в 2016 году

Доход лидера рейтинга семей глав регионов превысил два миллиарда рублей
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