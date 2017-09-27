Статья опубликована в № 4416 от 27.09.2017 под заголовком: Делегаты «Ростеха»
Путин сменил двух губернаторов на их «антипреемников»
Новые руководители Самарской и Нижегородской областей близки к «Ростеху»
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Первые два осенних выдвиженца Путина – сменивший Меркушкина бывший мэр Самары и сенатор Дмитрий Азаров (на фото) и Никитин – близки к госкорпорации «Ростех»
Пресс-служба президента России
Президент Владимир Путин во вторник принял досрочную отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. В отличие от ушедшего в понедельник самарского губернатора Николая Меркушкина Шанцев не получил нового назначения. Врио губернатора Нижегородской области до новых выборов в сентябре 2018 г. назначен первый замминистра промышленности Глеб Никитин.
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