Власть
Статья опубликована в № 4416 от 27.09.2017 под заголовком: Делегаты «Ростеха»

Путин сменил двух губернаторов на их «антипреемников»

Новые руководители Самарской и Нижегородской областей близки к «Ростеху»

Президент Владимир Путин во вторник принял досрочную отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. В отличие от ушедшего в понедельник самарского губернатора Николая Меркушкина Шанцев не получил нового назначения. Врио губернатора Нижегородской области до новых выборов в сентябре 2018 г. назначен первый замминистра промышленности Глеб Никитин.

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