Глава Дагестана объявил о скорой отставке

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил, что уходит в отставку. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва». Он уточнил, что основной причиной стал возраст – в этом году ему исполняется 71 год.
«Я буду подавать заявление об отставке. Скорее всего, сегодня [27 сентября]», — сказал он.
«Я буду подавать заявление об отставке. Скорее всего, сегодня. Что дальше? Куда-нибудь вернусь, если буду живой и здоровый. У меня очень большая в этом плане палитра интересов», - сказал глава региона, напомнив, что он работал завкафедрой в Академии госслужбы и числится профессором в МГУ.
По словам Абдулатипова, он в большей степени будет заниматься научной деятельностью и общественной деятельностью. «Причины отставки – возраст наступил, 71 год уже. Я думаю, что такая причина, потому что по всем остальным вопросам республика находится на подъеме, она выведена из тяжелейшего кризиса, в котором она находилась», - сказал он.
Сегодня губернатор Красноярского края Виктор Толоконский стал третьим главой региона на этой неделе, который досрочно сложил полномочия. Во вторник, 26 сентября, пост покинул глава Нижегородской области Валерий Шанцев, врио губернатора стал первый замминистра промышленности Глеб Никитин. В понедельник, 25 сентября, Кремль объявил, что по собственному желанию с поста ушел губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Врио губернатора Самарской области до выборов назначен бывший мэр Самары и сенатор от региона Дмитрий Азаров. Меркушкин получил новый пост – спецпредставителя президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.
Заменимые губернаторы
Станислав Красильников / ТАСС
Президент Владимир Путин 7 февраля принял досрочную отставку главы Бурятии Вячеслава Наговицына, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля. Ранее источники «Ведомостей» назвали имя Наговицына в числе семи губернаторов, об отставке которых может быть объявлено в ближайшее время
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Максим Стулов / Ведомости
Врио руководителя Бурятии назначен бывший замминистра транспорта Алексей Цыденов. Цыденов – ближайший соратник министра транспорта Максима Соколова, говорит собеседник "Ведомостей" в транспортной отрасли. Он родом из Читинской области
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Валерий Шарифулин / ТАСС
6 февраля пресс-служба Кремля обнародовала указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Пермского края Виктора Басаргина, который подал заявление по собственному желанию
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Сергей Портер / Ведомости
Врио губернатора Пермского края стал чиновник мэрии Москвы Максим Решетников. Решетников родился в Перми и начал там свою карьеру
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Дмитрий Астахов / ТАСС
Губернатор Новгородской области Сергей Митин (слева) объявил о досрочной отставке 13 февраля
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Донат Сорокин/ТАСС
В этот же день Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Новгородской области бывшего гендиректора Агентства стратегических инициатив Андрея Никитина
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Денис Гришкин / Ведомости
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев объявил об уходе со своего поста 14 февраля
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Пресс-служба президента России /
Путин принял отставку Ковалева и назначил врио губернатора Рязанской области депутата Госдумы Николая Любимова. Единоросс Любимов родом из соседней Калуги, был главой города, председателем местного заксобрания и заместителем губернатора области. В Госдуме седьмого созыва входил в комитет по бюджету и налогам
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Игорь Подгорный / РИА Новости
Помимо перечисленных губернаторов среди тех, кто уйдет в отставку, источники «Ведомостей» назвали Александра Худилайнена (Карелия). 15 февраля он досрочно сложил полномочия и заявил, что не планирует идти на выборы
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Сергей Гунеев / РИА Новости
Временно исполняющим обязанности губернатора Карелии назначен директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков, сообщил сайт Кремля
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Екатерина Штукина / РИА Новости
Леонид Маркелов, 16 лет возглавлявший Марийскую республику, подал в отставку по собственному желанию 6 апреля. Спустя неделю его задержали по подозрению в получении взятки. По версии следствия, Маркелов через доверенное лицо получил от учредителя ОАО «Акашевская» более 235 млн руб. за покровительство и содействие в получении господдержки. Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Марий Эл Маркелова до 12 июня. В суде Маркелов отверг обвинение в получении взятки. По его словам, после ухода с должности губернатора он собирался продолжить политическую деятельность
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Пресс-служба Президента России
Врио Марий Эл Путин назначил председателя Арбитражного суда Московской области Александра Евстифеева. Евстифеев работал в полпредстве Приволжского федерального округа с июня 2000 г. по январь 2002 г., когда полпредом был нынешний первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, а с конца 2003 г. делал карьеру в судебной системе
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Донат Сорокин / ТАСС
Под пристальным вниманием находится также Евгений Куйвашев (Свердловская область), сообщали источники «Ведомостей». 17 апреля Владимир Путин принял отставку губернатора Свердловской области и назначил его же временно исполняющим обязанности главы региона. Никто из губернаторов, ушедших в отставку ранее, не был назначен врио губернатора
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Юрий Стрелец / РИА Новости
Новую серию отставок Путин открыл 25 сентября, когда утвердил уход губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Он получил пост спецпредставителя по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов
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PhotoXPress
Врио губернатора Самарской области до осенних выборов 2018 г. назначен делегированный Меркушкиным в Совет Федерации бывший мэр Самары Дмитрий Азаров. Азаров не может быть отнесен к классическим «молодым технократам», как принято позиционировать врио, назначенных в начале года: он работал мэром Самары и два года был в оппозиции Меркушкину, напоминает политолог Михаил Виноградов
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Григорий Соколов / РИА Новости
26 сентября президент принял досрочную отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. В отличие от Меркушкина, Шанцев не получил нового назначения. Причины отставки Шанцева – возраст (70 лет) и отсутствие влиятельных заступников на федеральном уровне, объясняет близкий к Кремлю человек. Прежде Шанцева поддерживал бывший глава администрации президента Сергей Иванов, но теперь такого ресурса у него не оказалось, говорит собеседник «Ведомостей»
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Максим Стулов / Ведомости
Врио губернатора Нижегородской области до новых выборов назначен первый замминистра промышленности Глеб Никитин. Никитин и сенатор Дмитрий Азаров близки к госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, отмечает близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». В Минпромторге, где Никитин работал с 2012 г., велико влияние Чемезова, поясняет он
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Илья Копыл
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил об отставке 27 сентября. Он сообщил об этом на встрече с правительством региона. Его слова приводит заместитель председателя законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко
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Владимир Смирнов / ТАСС
Также среди кандидатов «на выход» источники «Ведомостей» назвали Павла Конькова, губернатора Ивановской области. Пока что официальных подтверждений этому нет