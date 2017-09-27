Глава Дагестана объявил о скорой отставке

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов Евгений Разумный / Ведомости

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил, что уходит в отставку. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва». Он уточнил, что основной причиной стал возраст – в этом году ему исполняется 71 год.

«Я буду подавать заявление об отставке. Скорее всего, сегодня [27 сентября]», — сказал он.

«Я буду подавать заявление об отставке. Скорее всего, сегодня. Что дальше? Куда-нибудь вернусь, если буду живой и здоровый. У меня очень большая в этом плане палитра интересов», - сказал глава региона, напомнив, что он работал завкафедрой в Академии госслужбы и числится профессором в МГУ.

По словам Абдулатипова, он в большей степени будет заниматься научной деятельностью и общественной деятельностью. «Причины отставки – возраст наступил, 71 год уже. Я думаю, что такая причина, потому что по всем остальным вопросам республика находится на подъеме, она выведена из тяжелейшего кризиса, в котором она находилась», - сказал он.

Сегодня губернатор Красноярского края Виктор Толоконский стал третьим главой региона на этой неделе, который досрочно сложил полномочия. Во вторник, 26 сентября, пост покинул глава Нижегородской области Валерий Шанцев, врио губернатора стал первый замминистра промышленности Глеб Никитин. В понедельник, 25 сентября, Кремль объявил, что по собственному желанию с поста ушел губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Врио губернатора Самарской области до выборов назначен бывший мэр Самары и сенатор от региона Дмитрий Азаров. Меркушкин получил новый пост – спецпредставителя президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

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