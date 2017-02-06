Песков: Смена губернаторов – это не кампания, а процесс

Обновление губернаторского корпуса – это не кампания, а процесс, заявил на брифинге 6 февраля пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Утром губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил, что хочет досрочно уйти в отставку, участвовать в губернаторских выборах в сентябре не намерен и уже подал соответствующее заявление президенту. Пескова на брифинге спросили, можно ли говорить о начале кампании по замене губернаторов. Чиновник напомнил, что Путин говорил, что обновление губернаторского корпуса – это «константа», это его линия и она «будет продолжена».

Ранее он отказался комментировать заявления Басаргина до того, как президент примет соответствующее решение.

Подтверждать информацию источников «Ведомостей» о том, что Кремль к президентским выборам может сменить и руководителей Карелии, Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей, Песков отказался. «Не могу в данном случае ничего анонсировать, но по мере того, как президентом будут приниматься какие-то решения, мы будем сообщать об этом», – сказал он.