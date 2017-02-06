Песков отказался комментировать заявления пермского губернатора

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин уже подал президенту заявление об отставке. Он сообщил это ТАСС после того, как на пресс-конференции утром подтвердил сообщения СМИ, что досрочно оставит должность. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков комментировать заявления Басаргина и новости отказался. «Мы информируем СМИ, когда президент примет соответствующее решение», – сказал он ТАСС.

Слухи о возможном переходе на должность полпреда президента в Уральском федеральном округе Басаргин комментировать отказался, отметив, что это вопрос не к нему.

На пресс-конференции губернатор напомнил, что срок его полномочий завершится в мае, но он хочет, не дожидаясь этого, попросить президента Владимира Путина освободить его от должности досрочно. «Мною принято решение не идти на выборы», – цитирует его Properm.ru. «До сентября немного времени, кандидат, выдвинутый президентом, должен адаптироваться к условиям Пермского края, найти взаимодействие с жителями, политическими и общественными движениями региона», – цитирует губернатора «Интерфакс».

Источники «Ведомостей» назвали имя Басаргина в числе губернаторов, об отставке которых может быть объявлено в ближайшее время. Речь идет о смене глав проблемных регионов ради улучшения политической ситуации на этих территориях к президентским выборам. Кроме Басаргина собеседники «Ведомостей» говорили, что под пристальным вниманием Кремля находятся глава Карелии Александр Худилайнен, губернаторы Рязанской области Олег Ковалев, Свердловской области – Евгений Куйвашев, Новгородской области – Сергей Митин, Ивановской области – Павел Коньков.

Источники «Дождя» в воскресенье сообщили, что Басаргин может оставить должность уже 6 февраля. Источник канала, близкий к Кремлю, сказал, что было решено, что в преддверии выборов президента 2018 г. Пермский край должен возглавить новый человек и этому губернатору давно искали замену. При Басаргине в регионе были постоянные межэлитные конфликты и это не устраивало Кремль, говорят собеседники «Дождя».