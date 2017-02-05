Путин сменит губернатора Пермского края – «Дождь»

Президент России Владимир Путин в понедельник, 6 февраля, отправит в отставку губернатора Пермского края Виктора Басаргина, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на осведомленные источники. В приемной губернатора информацию не подтвердили, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Дождя».

Басаргин занимает должность губернатора края с 2012 г., в этом году истекает его первый срок полномочий. По данным одного из источников телеканала, Басаргину давно искали замену.

В качестве возможных претендентов на место Басаргина собеседники «Дождя» называют действующих заместителей губернатора, заместителя главы Россотрудничества Алексея Фролова, а также главу столичного департамента экономической политики Максима Решетникова.