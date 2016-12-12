Власть
Статья опубликована в № 4222 от 12.12.2016 под заголовком: Сомнительная восьмерка

Эксперты прочат скорую отставку сразу восьми губернаторам

К этому могут привести перемены в Кремле, внутриэлитные конфликты и борьба с коррупцией
Число губернаторов, которым эксперты прочат скорую отставку, за прошедший год выросло почти в 3 раза
Число губернаторов, которым эксперты прочат скорую отставку, за прошедший год выросло почти в 3 раза
А. Гордеев / Ведомости

Число региональных лидеров, имеющих все шансы потерять свои должности, выросло с трех до восьми, следует из ежегодного рейтинга политической выживаемости губернаторов, подготовленного фондом «Петербургская политика» и холдингом «Минченко консалтинг». Чистыми «двоечниками» стали Вадим Потомский (Орловская обл.), Валерий Шанцев (Нижегородская обл.) и Вячеслав Наговицын (Бурятия), двойки с плюсом получили Андрей Турчак (Псковская обл.), Николай Меркушкин (Самарская обл.), Виктор Басаргин (Пермский край), Валерий Радаев (Саратовская обл.) и Евгений Куйвашев (Свердловская обл.). Двое из прошлогодних «двоечников» – Владимир Груздев (Тульская обл.) и Андрей Шевелев (Тверская обл.) – ушли в отставку, напоминают эксперты (третьим был Турчак).

У большого числа губернаторов вскоре истекают полномочия, причем никто из них не проходил через прямые выборы, и возникает вопрос, почему они сейчас их не добились, говорит президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов: «Кроме того, есть некий запрос на символические изменения, связанный с рестайлингом внутренней политики, – есть узнаваемые губернаторы, которые попадают в зону риска, вроде Турчака или Меркушкина. Сейчас пока пауза в ротации губернаторов, но к новому руководству администрации президента возникает вопрос: как они будут формулировать критерии кадровой политики в отношении губернаторов». Еще одна интрига – приведут ли внутриэлитные конфликты к федеральному вмешательству, тем более что многие из них не имеют хорошего решения, добавляет Виноградов. А параллельно с политической развивается антикоррупционная линия, с которой связаны три громкие отставки последних лет, и пока губернаторы сами не понимают, как на эту линию реагировать, говорит эксперт. Повлиял на экспертные оценки и фактор ожидания отставки того или иного губернатора, добавляет он.

Отличники рейтинга

Пятерки в рейтинге получили Рустам Минниханов (Татарстан) и Рамзан Кадыров (Чечня). Пять с минусом – Сергей Собянин (Москва), Дмитрий Овсянников (Севастополь), Александр Дрозденко (Ленинградская обл.) и Алексей Дюмин (Тульская обл.).

Эксперты перестраховываются, поскольку понимают, что в преддверии президентских выборов возможна чистка губернаторского корпуса, поясняет логику коллег политолог Константин Калачев: «По итогам думских выборов в 2011 г. некоторые губернаторы распрощались с постами. В этом году было бы неполиткорректно наказывать губернаторов за низкий результат «Единой России», поскольку продвигалась тема честных выборов, но это не значит, что выводы не будут сделаны». Администрация президента даже в таких электорально значимых регионах, как Свердловская область или Пермский край, будет исходить из принципа «не навреди» – чтобы в 2018 г. не оказалось, что «замена не сыграла», полагает эксперт: «Какие-то символические замены наверняка в следующем году произойдут, причем они будут пакетные – именно поэтому недавно была вброшена информация о новых [кремлевских] рейтингах губернаторов». Из трех «двоечников» больше всего шансов сохранить свой пост у Потомского, считает Калачев: «Шанцев – возрастной губернатор, в Нижнем Новгороде внутриэлитные конфликты и были проблемы с выборами. Наговицын так и остался чужим для местных, в первую очередь национальных элит. Потомский же, несмотря на свои скандальные заявления, демонстрирующие не самый высокий уровень образования, смог подстроить под себя местные элиты».

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