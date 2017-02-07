Глава Бурятии объявил об отставке

В ближайшее время глава республики Бурятия Вячеслав Наговицын обратится к президенту Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий, сообщил он журналистам. «Я отработал полных два срока. Формально есть повод для того, чтобы пойти на третий срок, но ситуация подсказывает, что на сегодня есть позиция, что нужны перемены в республике… Я принял для себя, на мой взгляд, единственно верное решение - не баллотироваться на третий срок», - приводит его слова ТАСС. Заявление он уже направил главе государства, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе главы республики.

Наговицын, полномочия которого истекают в мае, считает, что «честно отработал два срока» и этого «достаточно». Он сослался на то, что этого принципа придерживаются «во всем мире». «Должна быть ротация. При ротации приходит новая свежая волна», - добавил он. Уходящий глава региона отметил, что и дальше хотел бы продолжать работу на государственной должности. «У меня есть здоровье, силы достаточные… У меня нет сейчас места, которое я бы мог назвать», - сказал он.

Глава республики подчеркнул, что к отставке его «никто не подталкивал», сообщает «РИА Новости». При этом пресс-секретарь Наговицына Александр Мальцев отметил, что для него решение об отставке Наговицына было неожиданным, передает агентство. 6 февраля его источники в правительстве республики также сообщали, что глава региона не собирается покидать свой пост и будет баллотироваться на новый срок.

Наговицын руководил Бурятией с 2007 г., до этого он возглавлял правительство Томской области.

Накануне об отказе идти на третий срок и подаче прошения о досрочной отставке заявил губернатор Пермского края Виктор Басаргин, срок полномочий которого истекал в мае. Он пояснил, что хотел бы дать возможность выдвинутому президентом кандидату адаптироваться к местным условиям до сентябрьских выборов. Об этом же сказал и Наговицын.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя отставку Басаргина, заявил, что обновление губернаторского корпуса – это не кампания, а процесс. Он отметил, что губернаторская ротация для президента Владимира Путина – это «константа», это его линия и она «будет продолжена». Анонсировать отставки глав регионов он отказался, предложив дождаться принятия соответствующих решений.

Имена Наговицына и Басаргина близкие к Кремлю собеседники «Ведомостей» называли в качестве потенциальных отставников в преддверии президентских выборов. Сообщалось, что это решение обсуждалось в управлении внутренней политики на прошлой неделе. Тогда же в Бурятии для сбора информации о работе губернатора с прицелом на предстоящие выборы побывал некий сотрудник администрации президента, писал «МК в Улан-Удэ». Смысл отставок, поясняли кремлевские собеседники, – улучшить политическую ситуацию в проблемных регионах на фоне предстоящих выборов главы государства.

Отмечалось, что в поле зрения администрации президента также находятся глава Карелии Александр Худилайнен, губернаторы Рязанской области Олег Ковалев, Свердловской области – Евгений Куйвашев, Новгородской области – Сергей Митин, Ивановской области – Павел Коньков. При этом в Кремле давали понять, что замены предопределены не везде.

Шансы на отставку Басаргина и Наговицына в конце прошлого года фиксировал рейтинг политической выживаемости губернаторов, публикуемый фондом «Петербургская политика» и холдингом «Минченко консалтинг». Наговицын фигурировал в нем в числе «двоечников» наряду с Вадимом Потомским из Орловской области и Валерием Шанцевым из Нижегородской. Басаргин получил от экспертов «два с плюсом» в компании с Андреем Турчаком из Псковской области, Николаем Меркушкиным из Самарской, Валерием Радаевым из Саратовской и Евгением Куйвашевым из Свердловской.