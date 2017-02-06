В правительстве Ивановской области не ждут отставки губернатора

Пресс-служба администрации Ивановской области «не видит необходимости» комментировать информацию о возможной отставке губернатора Павла Конькова. Как сообщает «Интерфакс», там новости об этом назвали «предположениями, опубликованными на основе информации неподтвержденных источников». Источники «Ведомостей» назвали имя Конькова в числе семи губернаторов, об отставке которых может быть объявлено в ближайшее время. Речь идет о смене глав проблемных регионов ради улучшения политической ситуации на этих территориях к президентским выборам.

Глава региона и областное правительство работают в прежнем режиме, заверили в пресс-службе. «На этой неделе запланирован ряд рабочих поездок губернатора в муниципальные образования региона, запланирована встреча губернатора с послом Чехии в России, в ходе которой стороны обсудят строительство комбината синтетического волокна, где чешские компании участвуют в качестве генподрядчиков на строительно-монтажные работы», - цитирует агентство. В администрации также «полным ходом идет подготовка к отчету главы региона об итогах работы правительства за минувший год, который Коньков огласит в марте».

В Кремле скоро могут объявить об отставке порядка пяти глав регионов, рассказали «Ведомостям» бывший федеральный чиновник и близкий к Кремлю собеседник. Это решение, по их словам, обсуждалось в управлении внутренней политики (УВП) на прошлой неделе. Под пристальным вниманием находятся Карелия (Александр Худилайнен), Рязанская (Олег Ковалев), Свердловская (Евгений Куйвашев), Новгородская (Сергей Митин) и Ивановская (Павел Коньков) области, а также Пермский край (Виктор Басаргин) и Бурятия (Вячеслав Наговицын): ситуация там непростая и требует скорейшего принятия решений, отмечает еще один близкий к Кремлю собеседник, оговариваясь, что замены ожидаются не везде.

Виктор Басаргин подтвердил утром 6 февраля, что собрался досрочно уходить с должности и не будет участвовать в губернаторских выборах. Президент Владимир Путин принял его отставку и предложил временно возглавить регион чиновнику мэрии Москвы Максиму Решетникову.