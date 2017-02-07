Врио главы Бурятии может быть назначен замминистра транспорта Цыденов

Временно исполняющим обязанности главы Бурятии может быть назначен Алексей Цыденов, являющийся заместителем министра транспорта, сообщили «Ведомостям» близкий к правительству собеседник и собеседник в правительстве.

По словам одного из собеседников, на совещании у профильного вице-премьера Аркадия Дворковича обсуждался вопрос о замене Цыденова. Близкий к руководству Бурятии собеседник «Ведомостей» утверждает, что в регионе ждут назначения Цыденова.

Цыденов – ближайший соратник министра транспорта Максима Соколова, говорит собеседник в транспортной отрасли. Он родом из Читинской области.

Глава Республики Бурятии Вячеслав Наговицын в понедельник сообщил, что он в ближайшее время обратится к президенту Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий. «Я отработал полных два срока. Формально есть повод для того, чтобы пойти на третий срок, но ситуация подсказывает, что на сегодня есть позиция, что нужны перемены в республике… Я принял для себя, на мой взгляд, единственно верное решение – не баллотироваться на третий срок», – сообщил он.