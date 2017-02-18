Иран подтвердил контракт с Белоруссией на поставку нефти

Национальная иранская нефтяная компания NIOC (National Iranian Oil Company) заключила контракт с польской компанией BelOil Polska (дочернее предприятие государственной «Белоруснефти») на поставку нефти. Ранее об этом сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Белоруссия приобрела 600 000 баррелей иранской легкой и тяжелой сырой нефти у Национальной иранской нефтяной компании для отгрузки в феврале», – говорится в пресс-релизе NIOC. В нем отмечается, что это первая покупка Белоруссией иранской нефти после снятия с Тегерана международных санкций.

Ожидается, что суда с иранской нефтью будут прибывать в черноморские порты Одессы или балтийский порт Вентспилс. Дальше нефть будет транспортироваться по железной дороге. Отмечается, что детали логистики пока до конца не согласованы.

В концерне «Белнефтехим» не подтвердили, но и не опровергли информацию. Там только заявили, что «концерн занимается выполнением поручения главы государства по диверсификации поставок нефти».

Напомним, Россия и Белоруссия не смогли договориться о цене на российский газ. На фоне конфликта Россия сократила поставки нефти в Белоруссию, из-за чего объем переработки нефти белорусскими нефтеперерабатывающими заводами в 2016 г. сократился почти на 20% до 18,6 млн т нефти.

В начале февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика ищет возможности для замещения российской нефти. «В Венесуэлу едем добывать нефть, сейчас в Канаду поедем, в Иране договариваемся», – говорил Лукашенко (цитата по «Интерфаксу»).