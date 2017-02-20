Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4266 от 20.02.2017 под заголовком: У автоматов кассовый разрыв

Кассы для торговых автоматов обойдутся в 50 млрд рублей

Переоборудование должно состояться к середине 2018 года
Внедрение закона о контрольно-кассовой технике в существующей редакции может привести к закрытию тысяч малых предприятий
Внедрение закона о контрольно-кассовой технике в существующей редакции может привести к закрытию тысяч малых предприятий
Михаил Мордасов / PhotoXPress

Вступившие в силу прошлым летом поправки в закон о контрольно-кассовой технике обязывают операторов торговых (вендинговых) автоматов оснастить их кассовой техникой к середине 2018 г. Внедрение закона в существующей редакции обойдется операторам в 50 млрд руб. и приведет к закрытию тысяч малых предприятий, оценивает президент Национальной ассоциации автоматизированной торговли (НААТ) и владелец крупнейшей вендинговой компании Uvenco Борис Белоцерковский.

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