Кассы для торговых автоматов обойдутся в 50 млрд рублей

Внедрение закона о контрольно-кассовой технике в существующей редакции может привести к закрытию тысяч малых предприятий

Статья опубликована в № 4266 от 20.02.2017 под заголовком: У автоматов кассовый разрыв

Вступившие в силу прошлым летом поправки в закон о контрольно-кассовой технике обязывают операторов торговых (вендинговых) автоматов оснастить их кассовой техникой к середине 2018 г. Внедрение закона в существующей редакции обойдется операторам в 50 млрд руб. и приведет к закрытию тысяч малых предприятий, оценивает президент Национальной ассоциации автоматизированной торговли (НААТ) и владелец крупнейшей вендинговой компании Uvenco Борис Белоцерковский.