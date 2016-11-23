Москва введет патенты на торговые автоматы

Столичные предприниматели со следующего года смогут приобрести патенты на продажу товаров через вендинговые аппараты, сообщила сегодня пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

«Закон принят Московской городской думой на очередном заседании в среду. Предложенные правительством Москвы и принятые столичным парламентом изменения расширяют перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения», - рассказал собеседник агентства.

Введен новый вид деятельности, в отношении которого применяются патенты, - торговля через автоматы (вендинг). Стоимость документа установлена на минимальном для Москвы уровне - 1650 руб. в месяц.

Как утверждает руководитель департамента экономической политики и развития Максим Решетников, новый вид патентов - ответ на обращения организаций, занимающихся автоматизированной торговлей. По его словам, принятые поправки создают дополнительные условия для развития и легализации растущего сектора вендинговой торговли.