Особенности предпринимательства в Москве

Число индивидуальных предпринимателей (ИП) в Москве за время работы Сергея Собянина выросло в 1,5 раза, хотя в общероссийском масштабе их количество сократилось. Дело в кризисе, который вынудил часть компаний использовать форму ИП для законной налоговой оптимизации, и фискальных инициативах столичной власти, считают аналитики PricewaterhouseCoopers (PwC) Russia.

Как следует из проведенного компанией исследования, с января 2010 г. по январь 2016 г. число зарегистрированных в Москве индивидуальных предпринимателей выросло со 162 000 до 244 000, их доля в общей численности отечественных ИП выросла с 4 до 7%. Общая численность ИП в России за это же время снизилась на 8,6% – с 4 млн до 3,64 млн. Большинство (61%) столичных ИП работают в сфере услуг, 35% – в торговле, в производстве – всего 4%. Но живут они, как правило, недолго. Ранее января 2004 г. зарегистрированы менее 10% (21 924), средний срок существования по сравнению с 2013 г. вырос с 5,2 до 5,7 года.

В регионах ситуация хуже. Например, число ИП в Вологодской области снизилось за тот же период на 30%, в Курской – на 25% (в целом по стране – на 13%). Многие не пережили двукратного повышения страховых взносов в 2013 г.

По мнению директора департамента по оказанию услуг органам государственной власти и общественному сектору PwC в России Юлии Копцевой, ключевая причина роста индивидуального предпринимательства – в достаточно благоприятном бизнес-климате. В частности, с октября 2012 г. введена удобная для предпринимателей патентная система, которая позволяет им вносить фиксированный платеж и снизить расходы на отчетность.

Разумность введения патентов нельзя отрицать, но говорить о безусловно благоприятном бизнес-климате в Москве после неоднократного сноса торговых павильонов нельзя. По мнению вице-президента Института системных проблем предпринимательства Владимира Буева, рост числа ИП в столице стал во многом следствием кризиса: немало фирм стали оформлять своих работников как индивидуальных предпринимателей, чтобы не платить за них налог на доходы с физлиц и социальные взносы. Раньше такими методами пользовались преимущественно в провинции, но в кризис стали популярны и в Москве, добавляет вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. Кроме того, в столице уровень доходов, при котором бизнес привлекает внимание надзорных органов и правоохранителей, существенно выше.