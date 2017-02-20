Kraft Heinz отозвала предложение о поглощении Unilever за $143 млрд

Хотя оно было сделано лишь в пятницу, быстро стало ясно, что компании не найдут общего стратегического видения

Kraft Heinz понадобилось немногим более двух дней, чтобы понять, что ее пятничное предложение о покупке Unilever за $143 млрд будет крайне сложно, если не невозможно реализовать. В воскресенье (поздно вечером по московскому времени) Kraft Heinz опубликовала короткое заявление о том, что решила «по взаимному согласию отозвать свое предложение».

Компания намеревалась проводить сделку на дружественных условиях, но информация о ее заинтересованности стала публичной «на очень ранней стадии», сказал The Wall Street Journal представитель Kraft Heinz. Unilever в пятницу заявила, что «не видит в предложении финансовой или стратегической выгоды» для своих акционеров, как и «оснований для дальнейших дискуссий». Генеральный директор Unilever Пол Полман в выходные, после того как информация о предложении появилась в прессе, активно предпринимал все возможные меры, чтобы защитить свою компанию от поглощения, сообщает WSJ. Он, например, заявил совету директоров и инвесторам, что Kraft Heinz прежде всего делает упор на сокращении расходов, а это может навредить брендам Unilever.

При этом, как сказал газете человек, знакомый с ситуацией, в предыдущие 10 дней руководители Unilever объясняли представителям Kraft Heinz, что сделка лишена стратегического смысла из-за разных бизнес-моделей компаний. Они, в частности, указывали, что перспективы роста Unilever во многом связаны с инвестициями в развитие производства товаров личной гигиены и для дома – бизнеса, которого у Kraft Heinz. Последнюю же прежде всего интересовало сокращение расходов с целью повышения прибыли.

После того, как Unilever дала понять, что не хочет объединяться, «лучше всего было сразу отступиться, чтобы обе компании могли сосредоточиться на собственных планах по созданию стоимости», сказал представитель Kraft Heinz.

Предложение было $50 за акцию; $30,23 Kraft Heinz предлагала заплатить деньгами, а оставшуюся часть - акциями. По итогам торгов в пятницу акции Unilever подскочили на 14% до $48,53. При этом в 2016 г. они снизились на 2%, что стало худшим годовым результатом для компании с кризисного 2008 г.

По словам источника WSJ, представители Kraft Heinz поначалу думали, что в Unilever недовольны ценой (предложенная премия составляла 18% к рыночным котировкам) и переговоры по этому вопросу могут привести к соглашению. Но когда стало ясно, что основное препятствие – расхождение в стратегическом видении, покупатель решил от своих намерений отказаться.

В бразильском инвестфонде 3G Capital и Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, которые владеют примерно 51% акций Kraft Heinz решили отказаться от продолжения попыток провести поглощение по двум причинам, рассказали Bloomberg люди, знакомые с ситуацией. Во-первых, это невозможность провести дружественную сделку, что стало ясно после того, как Unilever заняла резко отрицательную позицию. А, во-вторых, там посчитали, что затяжная борьба с резкими заявлениями и неясным исходом противоречит интересам Kraft Heinz и может подорвать возможности компании по проведению других сделок в будущем.

У слияния Kraft Heinz и Unilever могли возникнуть и серьезные препятствия регуляторного характера. Хотя их ассортимент слабо пересекается, объединенная компания стала бы такой мощной и имела бы столь широкую продуктовую линейку, что могла бы требовать от супермаркетов повысить цены, угрожая в противном случае не выставлять популярные товары, сказал Bloomberg Нил Уилсон, аналитик ETX Capital в Лондоне.