Kraft Heinz сделала предложение о слиянии с Unilever

Американская Kraft Heinz в пятницу сообщила, что сделала предложение о слиянии с европейским потребительским гигантом Unilever. Компания его отклонила, но Kraft Heinz надеется все-таки договориться о сделке, которая может стать одной из крупнейших в истории.

Пока неясно, будет ли сделано новое предложение и какими будут условия возможной сделки, заявила Kraft Heinz. Но компания отметила, что «с нетерпением ждет возможности попытаться достичь соглашения об условиях сделки».

Акции Unilever подорожали более чем на 14% в Лондоне, благодаря чему ее рыночная капитализация согласно FactSet достигла109,8 млрд фунтов ($136,4 млрд). Котировки акций Kraft Heinz во время торгов до открытия основной сессии в Нью-Йорке выросли на 5,6%, и стоимость компании достигла $112 млрд.

В потребительском секторе наблюдается волна консолидации, отмечает The Wall Street Journal. Это связано с тем, что компании сталкиваются с проблемами, которые они не в состоянии контролировать, например с изменением валютных курсов и цен на сырье. Поэтому с помощью слияний и поглощений их руководители стремятся сократить расходы и реагировать на изменение предпочтений потребителей. Сама Kraft Heinz возникла в 2015 г. после того, как Уоррен Баффетт и бразильский фонд прямых инвестиций 3G договорились о слиянии Heinz и Kraft. Причем 3G известен как раз тем, что приобретает компании из потребительского сектора.

Только в четверг котировки акций Kraft Heinz опустились на 4,2%, что стало самым сильным дневным падением с мая 2016 г., отмечает Financial Times. Это было вызвано тем, что продажи компании в IV квартале 2016 г. снизились на 3,7% в годовом выражении - до $6,85 млрд.