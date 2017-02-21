Русские туристы вернулись в магазины

Траты россиян за границей год к году начали расти с октября 2016 г. после практически трехлетнего падения

В январе 2017 года россияне потратили за границей на 32% больше, чем год назад

Траты российских туристов за границей в январе 2017 г. выросли год к году на 32,3%, подсчитали аналитики UBS. В январе 2016 г. расходы туристов из России год к году сократились на 22,7%. Данные UBS основаны на месячной статистике компании Global Blue – оператора системы возврата НДС (компания работает в 43 странах Европы, Азии и Латинской Америки).

Траты россиян за границей год к году начали расти с октября 2016 г. после практически трехлетнего падения, а в январе 2017 г. показали четырехмесячный максимум (см. график), уточняется в исследовании UBS. Российские туристы стали больше тратить благодаря стабилизации рубля и росту потребительского доверия, считают аналитики инвестбанка.

Представитель немецкой сети универмагов Kadewe Group сказал «Ведомостям», что количество российских туристов в магазинах группы в январе выросло на 25% по сравнению с январем 2016 г. Средний чек россиян вырос год к году на 10% и сейчас это трехзначное число верхнего порядка, добавил он. Представитель французской сети Galeries Lafayette подтвердил возвращение международных туристов, в том числе и российских. В компании Gebr. Heinemann – операторе магазинов Duty Free – ожидают рост товарооборота в 2017 г. в сегменте люкс среди российских туристов на 15–20%, сказал ее представитель.

По данным «Тинькофф банка», с каждым годом клиенты за границей тратят больше денег и совершают больше транзакций: так, траты клиентов в январе 2017 г. выросли на 80% по обороту и на 94% по количеству по сравнению с январем 2016 г. Начальник управления CRM банка ВТБ Андрей Кутовой считает, что это демонстрирует частичное восстановление рынка по сравнению с докризисным периодом. По его словам, в розничном бизнесе банка ВТБ рост трат клиентов за рубежом в январе составил около 8%.

Рост трат туристов, в том числе на люксовые товары, отражает и восстановление туристической отрасли в целом в России, замечает гендиректор «Пегас туристик» Анна Подгорная. По ее словам, туристы и в люксовом, и в массовом сегменте стали покупать больше премиальных брендов и дело не только в стабилизации рубля, но и в желании приобретать такие товары, поскольку российского предложения попросту не хватает. Однако о восстановлении люкс-туризма (бизнес-перелеты, шикарные отели, индивидуальные трансферы и т. д.) говорить пока рано, замечает Подгорная.

В целом в мире траты туристов в январе 2017 г. выросли год к году на 17,2% (в декабре рост составил 3%): это обусловлено увеличением количества покупок и ростом цен, отмечают аналитики UBS.