Авиакомпания «Икар» отменила полеты из «Жуковского» в Тель-Авив

Полеты из «Жуковского» в Тель-Авив пришлось отменить
Андрей Гордеев / Ведомости
Авиакомпания «Икар» (летает под брендом Pegas Fly, принадлежит туроператору Pegas Touristik) в воскресенье сообщила пассажирам, что отменяет полетную программу «Москва – Тель-Авив», и предложила оформлять вынужденный возврат билетов (с копией одного письма ознакомились «Ведомости»). В понедельник раздел бронирования на сайте «Икар» не выдавал результатов по запросу «Москва – Тель-Авив» (авиакомпания планировала начать полеты 23 февраля и выполнять их трижды в неделю), а к вечеру Тель-Авив исчез из списка направлений. По другому направлению перевозчика из «Жуковского» – в Баку – продажи ведутся на все даты (полеты начнутся 14 марта).