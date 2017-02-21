Транспорт
Статья опубликована в № 4267 от 21.02.2017 под заголовком: Израиль не разрешает «Икару» летать

Авиакомпания «Икар» отменила полеты из «Жуковского» в Тель-Авив

Израиль не выдал авиакомпании разрешение на полеты: он считает «Жуковский» аэропортом Москвы
Полеты из «Жуковского» в Тель-Авив пришлось отменить
Полеты из «Жуковского» в Тель-Авив пришлось отменить
Андрей Гордеев / Ведомости

Авиакомпания «Икар» (летает под брендом Pegas Fly, принадлежит туроператору Pegas Touristik) в воскресенье сообщила пассажирам, что отменяет полетную программу «Москва – Тель-Авив», и предложила оформлять вынужденный возврат билетов (с копией одного письма ознакомились «Ведомости»). В понедельник раздел бронирования на сайте «Икар» не выдавал результатов по запросу «Москва – Тель-Авив» (авиакомпания планировала начать полеты 23 февраля и выполнять их трижды в неделю), а к вечеру Тель-Авив исчез из списка направлений. По другому направлению перевозчика из «Жуковского» – в Баку – продажи ведутся на все даты (полеты начнутся 14 марта).

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