Эксперимент с маркировкой лекарств может привести к появлению налоговых претензий к участникам фармрынка

Участники эксперимента с маркировкой лекарств должны передавать в информационную систему (оператор – Федеральная налоговая служба, ФНС) сведения о цене препарата, говорится в проекте методических рекомендаций Росздравнадзора: иностранные держатели регистрационного удостоверения или их представители – при регистрации данных об отгрузке и о ввозе, а производители, дистрибуторы, аптеки и больницы – при движении препаратов по цепочке.

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