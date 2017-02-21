Эксперимент с маркировкой лекарств может привести к появлению налоговых претензий к участникам фармрынка

Участники эксперимента с маркировкой лекарств должны передавать в информационную систему сведения о цене препарата
Е. Разумный / Ведомости
Участники эксперимента с маркировкой лекарств должны передавать в информационную систему (оператор – Федеральная налоговая служба, ФНС) сведения о цене препарата, говорится в проекте методических рекомендаций Росздравнадзора: иностранные держатели регистрационного удостоверения или их представители – при регистрации данных об отгрузке и о ввозе, а производители, дистрибуторы, аптеки и больницы – при движении препаратов по цепочке.