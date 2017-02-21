Промышленность
Статья опубликована в № 4267 от 21.02.2017 под заголовком: Побочный эффект маркировки

Эксперимент с маркировкой лекарств может привести к появлению налоговых претензий к участникам фармрынка

По факту производитель будет получать меньше указанной в договоре стоимости
Участники эксперимента с маркировкой лекарств должны передавать в информационную систему сведения о цене препарата
Участники эксперимента с маркировкой лекарств должны передавать в информационную систему сведения о цене препарата
Е. Разумный / Ведомости

Участники эксперимента с маркировкой лекарств должны передавать в информационную систему (оператор – Федеральная налоговая служба, ФНС) сведения о цене препарата, говорится в проекте методических рекомендаций Росздравнадзора: иностранные держатели регистрационного удостоверения или их представители – при регистрации данных об отгрузке и о ввозе, а производители, дистрибуторы, аптеки и больницы – при движении препаратов по цепочке.

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