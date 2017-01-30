Росздравнадзор пояснил, как и зачем будут маркировать лекарства

В России с 1 февраля начнется эксперимент по маркировке лекарств. Об этом говорится на сайте Росздравнадзора.

На упаковке лекарства будут помещать двухмерный штрихкод. По мнению ведомства, такой код даст «возможность каждому покупателю проверить легальность лекарственного препарата с помощью смартфона или общедоступного сканера в аптеке». В автоматизированном режиме код позволит защищать легальный оборот от недоброкачественных и контрафактных препаратов.

На первом этапе маркировка охватит «свыше 60 наименований лекарственных препаратов, в том числе 10 торговых наименований препаратов, предназначенных для лечения высокозатратных нозологий, и более 30 торговых наименований лекарственных средств из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов». Предполагается, что изначально будет промаркировано около 10% рынка. Участвовать в пилотном проекте готовы 23 производителя, четыре крупнейших фармацевтических дистрибутора, более 30 медицинских организаций и свыше 250 организаций розничной торговли, в том числе аптечные сети федерального и регионального масштаба, уточнили в ведомстве.

На первом этапе эксперимент будет проводиться на территории шести регионов: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Новгородской области, Белгородской области. После доработки программного обеспечения и расширения технических возможностей эксперимент будет распространен на все регионы России.

В понедельник 30 января премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о запуске проекта по организации маркировки упаковки лекарств в рамках борьбы с контрафактом.