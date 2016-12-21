Путин поручил ужесточить правила оборота спиртосодержащей продукции

Президент России Владимир Путин поручил до июля 2017 г. ужесточить правила производства и продажи пищевой продукции, а также бытовой химии и парфюмерно-косметической продукции с содержанием спирта выше 25%, говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

К середине 2017 г. президент также поручил правительству ужесточить розничную торговлю лекарствами, в которых содержится этиловый спирт, и ввести обязательную маркировку спиртосодержащей продукции, выпускаемой и продаваемой в стране.

К апрелю следующего года правительство должно разработать предложения об изменении действующих ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию. С помощью такой меры власти рассчитывают снизить спрос на алкогольные суррогаты.

Жертвами алкогольного отравления в Иркутске уже стали 60 человек. Всего, с учетом умерших, от отравлений пострадали 105 человек. 40 лежат в больницах. Пятерых уже выписали по медицинским показаниям.

По подозрению в причастности к распространению лосьона для ванн «Боярышник», в составе которого оказался метанол, задержаны 11 человек. С понедельника власти ввели в Иркутске режим чрезвычайной ситуации и запретили продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей. Сообщалось, что в лосьоне, который, по предварительным данным, пили отравившиеся, был метанол и антифриз.