Число жертв отравления «Боярышником» достигло 60

Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске достигло 60, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Иркутской области. Ранее сообщалось о гибели 58 отравившихся. Новые жертвы умерли не в больницах, их тела были доставлены в бюро судмедэкспертизы министерства, сказал собеседник агентства.

Всего, с учетом умерших, от отравлений пострадали 105 человек. 40 лежат в больницах. Пятерых уже выписали по медицинским показаниям.

По подозрению в причастности к распространению лосьона для ванн «Боярышник», в составе которого оказался метанол, задержаны 11 человек, сообщил ТАСС представитель мэрии Иркутска по итогам заседания комиссии по ЧС. Случаи отравления в городе фиксируются с минувшей субботы. С понедельника власти ввели в Иркутске режим чрезвычайной ситуации и запретили продажу непищевых спиртсодержащих жидкостей. Сообщалось, что в лосьоне, который, по предварительным данным, пили отравившиеся, был метанол и антифриз.